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NBA'de yumruklu kavganın cezaları kesildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) dün oynanan Los Angeles Lakers-Houston Rockets maçındaki kavganın sorumlularından Brandon Ingram'e 4, Rajon Rondo'ya 3 ve Chris Paul'e 2 maç men cezası verildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:44
NBA'de yumruklu kavganın cezaları kesildi

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Rockets'ın deplasmanda Lakers'ı 124-115 yendiği karşılaşmanın son anlarında çıkan kavgaya karışan oyuncular hakkındaki disiplin soruşturması tamamlandı. Lakers oyuncuları Brandon Ingram 4 ve Rajon Rondo 3, Rockets'tan Chris Paul ise 2 maç men cezası aldı.

Bitime 4 dakika 13 saniye kala all-star oyun kurucular Paul ile Rondo arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüşmüş, yumrukların konuştuğu olaya Ingram de dahil olmuştu. Yaşananlar sebebiyle 3 basketbolcu da oyundan atılmıştı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 12:44
  1. NBA
  2. Basketbol
  3. Houston Rockets
  4. Los Angeles Lakers
  5. Brandon Ingram
  6. Rajon Rondo
  7. Chris Paul
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  9. Men cezası

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