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NBA efsanesi açıkladı: Kobe Bryant dönüyor!

NBA'in efsane ismi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'ta forma giydiği dönemden takım arkadaşı Kobe Bryant hakkında gündemi sarsacak çarpıcı iddialarda bulundu.

31 Temmuz 2018 Salı 15:29
NBA efsanesi açıkladı: Kobe Bryant dönüyor!

Eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'ta forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan Kobe Bryant hakkında gündemi belirleyecek açıklamalarda bulundu.

Los Angeles'ta bir yardım etkinliğine katılan Shaquille O'Neal, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. "Sahalara dönecek misin?" sorusuna "Hayır" diyen 46 yaşındaki eski pivot oyuncu, eski takım arkadaşı olan ve NBA tarihinin en önemli oyuncuları arasında gösterilen Kobe Bryant'ın ise parkerlere döneceğini söyledi.



LEBRON JAMES TRANSFERİNİ ANLATTI

"Duyduğuma göre Kobe dönüyor. İlk benden duyuyorsunuz." şeklinde bir iddiada bulunan Shaq, 1996'tan 2004'e kadar beraber oynadığı "Black Mamba"nın 2016'da emekli olmasından sonra LeBron James ile takım arkadaşı olacağını söyledi.

O'Neal, Lakers'taki 8 sezonunda 27 sayı ve 11.8 ribaund ortalaması tuttururken, Bryant ise tam 20 sezonda 25 sayı 5.2 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları ile oynamıştı. Eski şaaşalı günlerine dönüş amacında olan Kaliforniya ekibi, bu yaz LeBron James'e 4 yıllık kontrat imzalatmıştı.

(Ntv Spor)

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:29
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