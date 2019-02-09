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Nazmiye Muratlı kimdir nereli ve kaç yaşında? Nazmiye Muratlı mili halterci

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası'nda mücadele eden Nazmiye Muratlı, altın madalya kazandı. Peki Nazmiye Muratlı kimdir? Nazmiye Muratlı nereli ve kaç yaşında? Mili halterci Nazmiye Muratlı biyografisi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:38
Nazmiye Muratlı kimdir nereli ve kaç yaşında? Nazmiye Muratlı mili halterci

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası'nda mücadele eden Nazmiye Muratlı, altın madalya kazandı. Peki Nazmiye Muratlı kimdir? Nazmiye Muratlı nereli ve kaç yaşında? Mili halterci Nazmiye Muratlı biyografisi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli halterci Nazmiye Muratlı, Dubai'de gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde podyuma çıktı. Kadınlar 45 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nazmiye Muratlı, 100 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Dünya Kupası, 12 Şubat Salı günü sona erecek.

Nazmiye Muratlı kimdir?

13 Haziran 1979 tarihinde Konya Meram’da dünyaya gelen Nazmiye Muratlı, Türk paralimpik halterci. 2012 Paralimpik Yaz Oyunları'nda 40 kg katagorisinde 109 kg, 2016 yılnda ise 104 kilo kaldırmıştır. Bu başarıları ile dünya rekoru kırmış ve altın madalya kazanmıştır. Milli haltercimiz Nazmiye Muratlı, en son Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoruyla altın madalya kazanmıştı. Nazmiye Muratlı’nın şimdiki hedefi ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 12:38
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