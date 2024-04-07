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Gündem 'Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu' iptal edildi
Gündem

'Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu' iptal edildi

Yeniakit Publisher
2024-04-07 22:55:00 -
'Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu' iptal edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklama yaptı! 'Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu'nun kesinleştirilmeden iptal edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' içinde yer alan 'Kentsel Gelişme Alanına' ilişkin imar planı revizyonuna dair Gölbaşı Belediyesi tarafından verilen teklifin bakanlık tarafından incelendiğini ve 'Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu'nun kesinleştirilmeden iptal edildiği duyuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan Yaylabağ (Bursal) Mahallesi Kentsel Gelişme Alanına ilişkin imar planı revizyonuna dair Gölbaşı Belediyesi tarafından verilen teklif, Bakanlığımızca değerlendirmeye alınmış; bu süreçte gelen itirazlar incelenmiştir. Yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde, bölgenin çeşitli sebeplerle imar revizyonuna uygun olmadığı görülerek 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu kesinleştirilmeden iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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