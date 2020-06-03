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Aktüel

Nazım Hikmet ölümünün 57. yılında mezarı başında anıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:31:10 -
Nazım Hikmet ölümünün 57. yılında mezarı başında anıldı

MOSKOVA (AA) - Şair Nazım Hikmet, ölümünün 57. yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarı başında anıldı.

Novodeviçye Mezarlığı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımla anma töreni düzenlendi.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türk kurum ve kuruluşlarının Moskova’daki temsilcileri, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) yöneticileri Nazım Hikmet’in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.

Törene katılanlar, mezarı başında Nazım Hikmet'le ilgili konuşmalar yaptı.

Moskova’da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Kovid-19 önlemleri nedeniyle sanat ve edebiyat dünyasından isimlerin katılımıyla internet üzerinden çevrim içi anma etkinlikleri gerçekleştirecek.

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