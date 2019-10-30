  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

NATO'dan şaşırtan YPG hamlesi

NATO, terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren bir gazeteciyi, resmi Twitter hesabı üzerinden engelledi.

2019-10-30 07:36:00 -
NATO'dan şaşırtan YPG hamlesi

Türkiye'nin, terör örgütlerine karşı Fırat Nehri'nin doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na karşı, terör örgütü YPG/PKK destekçisi gazeteci birçok gazeteci karalama kampanyası yapıyor ve özellikle sosyal medya üzerinden dünyayı yanlış bilgilendirerek, manipüle etmeye çalışıyor.

Terör örgütünü destekleyen gazeteciye blok

Bu gazetecilerden biri olan Tobias Huch, NATO'nun resmi Twitter hesabına erişimi engellendi.

Terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen Huch, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını eleştirdiği sebebiyle NATO'nun resmi twitter hesabı tarafından bloklandığını söyledi.

Twitter üzerinde resmi kurumlara ait hesapların bir kişiyi bloklaması çok nadirdir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Malatyalı

Adamlarin kafasina birseymi dustu var bunda bir. Pislik
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23