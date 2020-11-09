NATO'dan müttefiklere diyalog mesajı

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyelerinin her zaman aynı fikirde olmadığını ancak NATO'nun müttefiklere sorunlarını konuşup çözeceği bir platform sunduğunu söyledi.

Stoltenberg, video konferans yoluyla düzenlenen NATO 2030 Gençlik Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, çok sayıda anlaşmazlığın bulunduğu bir dünyada farklılıkların çözüme ulaştırılması için bir foruma ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

"NATO müttefiklerinin her zaman aynı fikirde olmadığı bir sır değil." diyen Stoltenberg, şunları dile getirdi:

"Geçmişte de farklılıklarımız vardı, bugün de var. NATO, müttefikleri bir araya getirmek için bir platform sağlamaktadır. Böylece anlaşmazlık halinde oturup konuşabilir, farklılıklarımızı çözebiliriz. NATO, Avrupa ile Kuzey Amerika'yı bir araya getiren tek yerdir. NATO, ortak güvenliğimizi etkileyen konularda tartışıp, karar verip, harekete geçeceğimiz tek yerdir."

Stoltenberg, dünyanın şu anda "hiç olmadığı kadar öngörülemez" olduğunu, sadece son 6 yılda Rusya'nın Kırım'ı ilhakı, DEAŞ terörü, Çin'in dünya sahnesine ağırlığını koyması ve Kovid-19 salgını gibi gelişmelerin ortaya çıktığını hatırlattı.

"Bir sonraki krizin ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz." diyen Stolterberg, tek başına değil birliktelik halinde güçlü olunabileceğini vurguladı. Stoltenberg, "Barış zamanı ya da çatışma zamanları fark etmez, dostlarınızın olması her zaman iyidir." dedi.

Stoltenberg'in konuşmasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau gibi liderler, görüntülü mesajlarla NATO ülkelerinden seçilen "geleceğin lider adayı" gençlere güncel konularda sorular yöneltti.