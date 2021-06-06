  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Dünya NATO'dan flaş açıklama: Endişeliyiz
Dünya

NATO'dan flaş açıklama: Endişeliyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik İttifakı üyelerinin Rusya ile Belarus arasındaki iş birliğinden ciddi endişe duyduklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 12:12:00 -
NATO'dan flaş açıklama: Endişeliyiz

Brüksel’de 14 Haziran’da yapılması planlanan NATO Liderler Zirvesi öncesinde Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan Stoltenberg, Kuzey Atlantik İttifakı üyelerinin Rusya ile Belarus arasındaki iş birliğinden ciddi endişe duyduklarını, İttifak’ın bu ülkelerden gelebilecek herhangi bir tehdide karşı müttefikleri "gereklilik halinde" korumaya hazır olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, "NATO bir savunma ittifakıdır. Çok fazla spekülasyon yapmak istemiyorum. Fakat teyakkuzdayız ve Belarus'ta olup bitenleri çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Elbette, gereklilik halinde her bir müttefikimizi Minsk ve Moskova'dan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı korumaya ve savunmaya hazırız" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri ayrıca, "İttifak, Rusya'ya çift taraflı yaklaşıma bağlıdır: caydırıcılık ve diyalog" ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Çin arasındaki işbirliği ciddi bir meydan okuma"

Rusya ve Çin arasında giderek daha aktif hale gelen iş birliğine de dikkat çeken Stoltenberg, NATO’nun söz konusu iş birliğini ‘ciddi bir meydan okuma’ olarak gördüğünü dile getirdi.
NATO Genel Sekreteri, "Rusya ve Çin'in son zamanlarda hem siyasi, hem de askeri alanda giderek daha aktif iş birliği yaptığını kaydediyoruz" vurgusunu yaptı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin ‘yeni bir boyut ve ciddi bir meydan okuma’ olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Her iki ülke ortak tatbikat düzenliyor, savaş uçakları ile uzun uçuşlar ve deniz operasyonları gerçekleştiriyor, ayrıca silah ve internet kontrolü alanındaki deneyimlerini yoğun bir şekilde paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

NATO Liderler Zirvesi, 14 Haziran’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşecek. Bu çerçevede NATO’nun 2030 programı ve raporu, zirvede konuşulacak en önemli konu olacak. Liderler, İttifak'ın stratejik ve kurumsal olarak çağın gereklerine göre yenilenmesini ve ‘yeni tehditleri’ (Rusya, Çin, terörizm, hibrit ve siber tehditler) içeren öneri planını zirvede masaya yatıracak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Allah Allah herkes sizin mi köleniz olacak bırakında dünya iki kutuplu olsun hatta üç ,dört kutuplu olsun ki o zaman belki adalet olur.
  • Yanıtla

432

dünya natodan endişeli  
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay