NATO zirvesinin en önemli sonuçlarından biri bu oldu

Sedat Ergin, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, NATO'nun Washington'daki zirvesinde Ukrayna'ya 40 milyar avro tutarında askeri yardım yapılmasının kararlaştırıldığını yazdı. Bu yardımla birlikte Almanya'da Ukrayna'ya askeri yardım ve eğitim faaliyetlerinin koordine edileceği özel bir karargâhın kurulacağını belirten Ergin, bu destek adımlarının Ukrayna için büyük değer taşıdığını vurguladı. Ancak, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin NATO üyeliği için müzakerelerin başlamasını beklediğini ifade eden Ergin, özetle şunları kaydetti:

"NATO’nun Washington’daki zirve toplantısının en önemli sonuçlarından biri, ittifakın Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’yı askeri açıdan desteklemek amacıyla önümüzdeki bir yıl içinde asgari 40 milyar Avro tutarında bir yardım paketi üzerinde anlaşmaya varılması oldu.

Keza, bunun gibi Ukrayna’ya NATO askeri yardımının ve eğitim faaliyetlerinin koordine edilmesi amacıyla Almanya’da özel bir karargâhın kurulması da yine zirvede alınan kritik kararlar arasındaydı.

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Kuşkusuz, NATO’dan gelen bu yeni somut destek adımları, cephede Rusya karşısında zorlanmakta olan Ukrayna açısından büyük değer taşıyor.

Ama zirve sırasında NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katılmak üzere Washington’da bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin beklediği, herhalde bundan daha fazlasıydı. Zelenski’yi en çok hoşnut edecek olan, zirveden Ukrayna’nın NATO üyeliği için müzakerelerin resmen başlatılması yolunda bir kararın alınması, yani üyelik kapısının aralanması olurdu.

Yeni askeri yardım paketi, Almanya’da kurulacak askeri karargâh, kuvvetli dayanışma mesajlarının hepsi, Ukrayna’nın NATO ittifakına tam üye olarak katılmasını sağlayacak, bir türlü atılamayan o büyük adımın yine gerisinde kaldı."