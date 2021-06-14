NATO Zirvesi sonrası Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

NATO'nun sorumluklarının arttığını belirten Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Brüksel'de, NATO Zirvesi vesilesiyle devlet ve hükümet başkanı mevkidaşlarımla önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmelerin ülkelerimiz başta olmak üzere ittifakımız ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğiyle bir kez daha yüzleştiğimiz, küresel ekonomik ve güvenlik mimarisinde köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

"NATO’nun sorumlulukları artmıştır"

Dünyanın içinde bulunduğu mevcut durum bize NATO’nun üzerine inşa edildiği ittifak ve dayanışma ruhunun önemini göstermiştir. Küresel istikrarın muhafazasında NATO’nun hem belirleyiciliği hem de üstlenmesi gereken sorumlulukları artmıştır.

Akdeniz’den Karadeniz’e, Avrupa’dan Asya’ya kadar NATO’nun sağladığı güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyulan her yerde, İttifak aktif rol üstlenmelidir. Dönem sorumluluktan kaçma değil elini taşın altına koyma dönemidir.

"Türkiye ittifaka katkı sağlamaya devam edecek"

Önümüzdeki on yıllık yol haritasını ortaya koyacak “NATO 2030” sürecine ilişkin önemli kararların alındığı zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye olarak, 1952'den bu yana ihtiyaç duyulan her dönemde olduğu gibi ittifaka katkı sağlamaya devam edeceğiz."