NATO Zirvesi öncesi Erdoğan ve Biden arasında ilk temas
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesi öncesi ilk temas dikkat çekti. İki lider arasındaki samimi görüntüler kameraya böyle yansıdı.
NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki karargahta başladı.
Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya, 30 müttefik ülkenin liderleri katılıyor.
Liderlerden aile fotoğrafı
Liderler, karargahtaki fotoğraf çekiminin ardından NATO Zirvesi'nin yapılacağı toplantı salonuna geçti.
Erdoğan ve Biden arasında ilk temas
Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in salona gelerek toplantıyı başlatmasından önce ülke liderleri, ayaküstü sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir süre konuştuğu görüldü. İki liderin neşeli anları, objektiflere yansıdı.
İlk resmi yüz yüze görüşme olacak
Erdoğan ve Biden, Zirve'nin ardından TSİ 18.00'de ikili görüşme kapsamında bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanlığı döneminde Biden ile ilk yüz yüze resmi görüşmeyi gerçekleştirmiş olacak.
Beyaz Saray'dan yapılan açılamada, ABD Başkanı Biden'ın ilk yurt dışı ziyaret programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi öncelik edindiği belirtilmiş, görüşmenin "yüz yüze diplomasi için bir fırsat" olacağı kaydedilmişti.