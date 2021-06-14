NATO Toplantısı devam ederken savaş gemileri bölgeye girdi! Rusya'dan açıklama geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, güdümlü füzelerle donatılmış NATO’ya ait iki savaş gemisinin Karadeniz’e girdiğini, gemilerin Rusya Karadeniz Filosu tarafından takibe alındığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, güdümlü füzelerle donatılmış NATO’ya ait iki savaş gemisinin Karadeniz’e girdiği, gemilerin Rusya Karadeniz Filosu tarafından takibe alındığını belirtildi.

Gemilerden birinin İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Defender muhribi, diğerinin ise Hollanda Donanmasına ait Everton fırkateyni olduğu ifade edildi.

Rusya Karadeniz Filosu gemileri takibe aldı

Karadeniz’e giren İngiltere ve Hollanda’ya ait iki savaş gemisinin Rusya Karadeniz Filosu güçleri tarafından takibe alındığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Karadeniz Filosunun güçleri ve araçları, 14 Haziran 2021 tarihinde Karadeniz’e giren İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Defender muhribi ile Hollanda Donanmasına ait Everton fırkateynini takibe başladı"

Dün de ABD Donanmasına ait bir muhrip Karadeniz’e girmişti. NATO’ya ait gemiler sürekli olarak bölgede varlık gösteriyor. Ocak ayında ABD’ye ait USS Porter ve USS Donald Cook adlı füze fırkateynleri, mart ayında da USS Thomas Hadner destroyeri ile USS Monterey kruvazörü Karadeniz'e girmişti.

Moskova buna karşılık olarak deniz muharebesi de içeren tatbikat başlatmıştı. Rusya, Karadeniz’e kıyı olmayan ülkelere ait savaş gemilerinin bölgedeki varlığının istikrara katkı sağlamadığını defalarca dile getirmişti.