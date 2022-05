NATO Daimi Temsilciliğine Sözleşmeli sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 29 Nisan Cuma günü TSİ 10:00 ile 16 Mayıs Pazartesi günü TSİ 23:59 arasında e-Devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 19 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar T.C. NATO Daimi Temsilciliğinin “Permanent Representation of Turkey to NATO, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels/Belgium” adresine postayla veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:30-12:30 ve 14.00-17.00 saatleri arasında) elden ulaştırmış olmaları da gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Daimi Temsilciliğimiz sorumlu değildir.

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. NATO Daimi Temsilciliğine ulaştırmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir.Adaylar, yazılı sınava katılıp katılamayacaklarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden teyit edebileceklerdir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği binası, Avenue des Arts, 36-38 1040 Bruxelles-Belgique

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği binası, Avenue des Arts, 36-38 1040 Bruxelles-Belgique

(Yazılı ya da sözlü sınav tarihinde veya sınav yerinde değişiklik yapılması halinde sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bilgi verilecektir.)

Tel : 00 32 2 707 68 05

Faks : 00 32 2 707 68 33

E-mail: [email protected]

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ