NATO Çin'e karşı yeni hamlesini açıkladı

Stoltenberg, üye ülkelerin liderlerini 14 Haziran'da buluşturacak zirveye hazırlık kapsamında videokonferans yöntemiyle düzenlenen savunma bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakanların kolektif savunma hususu üzerinde durduğunu belirten Stoltenberg, bunun için askeri adaptasyonun hızlı ve tam uygulanması, kabiliyet, çeviklik ve savunma yatırımlarına devam edilmesi konularının ele aldığını söyledi.

Stoltenberg, Çin’in yapay istihbarat alanında büyük yatırım yaptığını hatırlatarak “NATO daha avantajlı konumda olmalı.” dedi.

Zirvede liderlerin bu hedefle, üyeler arasında teknoloji alanında daha fazla iş birliğini sağlayacak “savunma inovasyonu hızlandırıcısı” kurma kararı alacağını vurgulayan Stoltenberg, pek çok üyenin ekstra fon sağlayarak bu merkezin kurulmasına katkı vereceğine inandığını ifade etti.

Birliklerin Afganistan'dan çekilmesi konusu

Stoltenberg, toplantıda ayrıca Afganistan’daki askeri misyonun sonlandırılması meselesinin görüşüldüğünü aktardı.

Sürecin planlı ve koordineli şekilde, personelin güvenliği öncelenerek ilerlediğini vurgulayan Stoltenberg, Afganlara desteğin süreceğini ifade etti.

Stoltenberg, "Bakanlar, bu sürekli desteğin Afganistan’ın barışına katkı sağlamak için en iyi yol olduğu konusunda hemfikir." diye konuştu.

Hava savunma sistemleri konusuna da değinen Stoltenberg, bu hususta daha fazla yatırım yapılması gerektiğinin ve milli çabaların yanı sıra ortak harcama yapılmasının öneminin altını çizdi.

NATO Dışişleri Bakanları, zirveye hazırlık niteliğindeki toplantılarında Afganistan, Rusya, Çin ve Belarus, ittifakın gelecekteki sınamalara hazır olmasını sağlamayı amaçlayan NATO 2030 girişimi, harcamalar ve transatlantik ilişkilerle ilgili konuları görüşmüştü.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi’nde eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerileyen transatlantik ilişkilerinin yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi hedefleniyor.