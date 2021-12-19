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Aktüel NASA'dan Tuz Gölü paylaşımı
Aktüel

NASA'dan Tuz Gölü paylaşımı

Nasa'nın Twitter hesabından Tuz Gölü'nün en eskisi 1988 olan farklı yıllarda çekilen uydu görüntülerini paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 10:29:00 - 2021-12-19 10:31:19
NASA'dan Tuz Gölü paylaşımı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Tuz Gölü'nde kuraklığın yıllar içinde neden olduğu değişimi gösteren uydu görüntülerini paylaştı. Gölün bazı yaz mevsimlerinde tamamen kuruduğuna dikkat çekilen paylaşımda göldeki suyun giderek azaldığı belirtildi.

Nasa'nın Twitter hesabından Tuz Gölü'nün en eskisi 1988 olan farklı yıllarda çekilen uydu görüntülerini paylaşıldı. "Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz gölü şimdilerde su birikintisinden daha geniş bir alanı kaplıyor" ifadelerine yer verildi.

1992- 94 yılları hariç 1985'ten 2000'e kadar, gölün yüzde 20'sinden fazlasının su dolu olduğu belirtildi. 2008 ve 2016 yıllarında göl tamamen kurudu" denildi.

 

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