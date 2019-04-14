NASA SpaceX ile 69 milyon dolarlık anlaşma sağladı!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX ile 11 Nisan'da, 2021 yılında Falcon 9 roketi ile Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak Çifte Asteroit Yönlendirme Testi'ni (DART) başlatmak için 69 milyon dolarlık bir sözleşme yaptı.

NASA SpaceX ile 69 milyon dolarlık anlaşma yaptı!

NASA, Elon Musk'ın şirketi SpaceX ile birlikte Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) görevini Haziran 2021'de başlatacağını duyurdu. Bu görev ile ilk defa bir uzay aracı kasıtlı olarak bir asteriote çarpacak. Testin amacı; Dünyamıza çarpma ihtimali bulunan asteroitlere bilinçli olarak çarparak, gök cisimlerini yörüngeden çıkarmak.

Çift asteroit yönlendirme testi (DART) nedir?

DART, NASA'nın gezegen savunma programının bir parçası olarak Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda geliştirilmekte olan bir görevdir. Uzay aracı, asteroid Didymos'a seyahat etmek için bir elektrikli itki sistemi kullanacak. DART'ın, asteroit Didymos'un uydusu olan ve Didymoon adı verilen altı kilometre hızla dönen küçük bir uyduyla çarpışması planlanıyor. Didymos'un Dünyadan 11 milyon kilometre uzaklıkta bulunduğu sırada ve Ekim 2022'de gerçekleşmesi planlanan buluşmada uzay aracı, asteroidin uydusuna saniyede 6 km hızla çarpacak.

DART üzerinde çalışan gökbilimciler, çarpışma etkisinin enerjisinin uyduya ne kadar iyi aktarıldığını ve Didymos etrafındaki değişimi ölçecekler. Test sonucunda da NASA'ya ait "kinetik darbe ölçer tekniği" adlı yöntemin ne derece başarılı olduğuna karar verilecek. İşlerin planlandığı gibi gitmesi halinde gök cisminin dönüş hareketinde değişiklik olması bekleniyor.

Elon Musk'ın bu sözleşme ile alacağı 69 milyon dolarlık fırlatma fiyatının, Falcon 9'un başlattığı NASA sözleşmelerinden önemli ölçüde düşük olduğunu söyleyebiliri. NASA, SpaceX'le Ekim 2017'de yapılan sözleşmede, 2020 Kasım'ında Sentinel-6A uydusunu Falcon 9 roketi ile fırlatması için toplam 97 milyon dolar, 2021 Nisan'ında yine bir Falcon 9 roketi ile Yüzey Suyu ve Okyanus Topografyası (SWOT) uydusunu fırlatması için 112 milyon dolar değerinde bir sözleşme yaptığını hatırlatalım.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Başkanı Gwynne Shotwell bir şirket açıklamasında, "SpaceX, bu önemli gezegenler arası görevi desteklemek için NASA ile olan başarılı ortaklığımızı sürdürmekten gurur duyuyor." açıklamasında bulunmuştu. Bakalım SpaceX yeni görevinde başarılı olacak mı? Bekleyip hep birlikte göreceğiz.

Kaynak: TEKNOLOJİ OKU