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Narı kolay kesmenin püf noktası

Nar kışın en gözde meyvelerindendir. İçeriğinde pek çok fayda vardır. Soyması zor sanılsa da aslında değil. İşte narı kolay kesmenin pratik yolu...

01 Kasım 2018 Perşembe 22:11
Narı kolay kesmenin püf noktası

NAR NASIL KOLAY KESİLİR?

Aslında narın suyunu çıkartmak için en sağlıklı yol bir press meyve suyu sıkma makinası e herkesin evinde olmaz oldu diyelim nar portakal gibi değildir üstünüz başınız kıpkırmızı olur. Nar suyunu çıkarmak için poşet teknolojisini kullanın!

Narı güzelce yıkayın, şöyle portakal kabuğu çizer gibi dilim dilim kabuğunu çizin sağlam bir poşete koyun ağzını kapatın ve yumruklayın hani soğan kırılır ya aynı öyle, vurun ezin.  Nar tanelerinin suyunu iyice çıkarmak için merdane ya da cam şişeyle hamur açar gibi narların üzerinden geçin. Nar poşetiniz de sağlamsa suyunu iyice salacaktır ve ne etraf ne eliniz kirlenmeyecektir. Poşetinizden nar suyunu süzerek alın ve afiyetle için poşette sağlam nar kalmayana kadar yapabilir poşete çöpe atabilirsiniz. Nar tüketmeniz için pek çok neden var birincisi ağız yaralarına çok iyi geliyor.

Bütün meyve suları sıkılır sıkılmaz tüketilmelidir, her zaman meyve suyu yerine meyvenin kendisi tercih edilmelidir. Nar suyu çocuklar için muhteşem bir kaynaktır. Nar suyu et yemeklerinden tatlılara pek çok alanda kullanılabilir.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 22:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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