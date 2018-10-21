Nargile içenler bu tehlikenin farkında mı? Masum gibi gösteriliyor ama...

Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilayın bağımlılıkla mücadele eden yaklaşık 100 yıllık köklü bir kurum olduğunu söyledi.

Tütün, alkol, kumar ve teknoloji başta olmak üzere birçok bağımlıkla mücadele ettiklerini dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

“Çabalarımız meyvelerini vermeye başladı”

"Bu mücadelede olmazsa olmazlarımızdan biri koruyuculuk, yani bilgilendirmedir. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi tüm bağımlılıklardan uzak tutma çabamız var. Açtığımız merkezler giderek yaygınlaşıyor. Buralarda, bağımlı gençlerin ve bireylerin tedavileri yapılıyor. Bu çabalar meyvelerini vermeye başladı. Özellikle insanlarımızın tıbbi tedavi sonrası rehabilitasyonu noktasında adımlar atıyoruz. Şu anda en büyük projelerimizden biri yataklı rehabilitasyon merkezleri açmak. Bunun altyapı çalışmalarını tamamladık. Fiziksel hazırlıklar dediğimiz binaları yakın zamanda yapılacak. Bunun başında da İstanbul var."

Öztürk, her türlü bağımlılıkla mücadele kapsamında kamu spotlarıyla vatandaşları bilgilendirdiklerini anımsattı.

"Nargile toplumda masum gösterilmeye çalışılıyor"

Kamu spotlarında Yeşilay olarak üzerinde durdukları en önemli konunun sigara olduğuna dikkati çeken Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sigara, toplumumuzun en önemli sorunlarından biridir. Yapılan çalışmalar ve önlemlerle kullanımı bir müddet ciddi anlamda azaldı ancak son dönemdeki artışlardan dolayı sigarayı yeni kamu spotlarıyla tekrar çalışacağız. Son dönemde özellikle gençlerimizin ciddi problemleri var. Örneğin nargile toplumda masum gösterilmeye çalışılıyor.

“Sigaradan daha zararlı olduğunu anlatıyoruz”

Bu anlamda yaptığımız kamu spotlarıyla nargilenin sigara kadar hatta sigaradan daha zararlı olduğunu anlatıyoruz ayrıca bundan sonraki mücadelemiz elektronik sigaralarla olacak. Bu da toplumun gündeminde ve masum gösterilmeye çalışılıyor ancak tütünün tüm zararları elektronik sigarada mevcut."

"Hayatımızın merkezinde olmasın"

Öztürk, teknolojinin bireylerin hayatını kolaylaştıran bir araç olduğunu, her bireyin bundan fazlasıyla istifade ettiğini aktardı.

Ancak teknolojinin içerik olarak yanlış kullanılmasının ciddi problemler oluşturduğunu vurgulayan Öztürk, "Biz de özellikle çocukların ve gençlerin, akıllı telefon, bilgisayar kullanımı konusunda anne ve babaları uyarıyoruz. Bu araçların gerek içerik gerekse süre olarak kullanımına velilerin müdahale etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Teknoloji hayatımızda olsun ama hayatımızın merkezinde olmasın. Bağımlı da olmayalım." diye konuştu.