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Nardugan Bayramı nedir ve ne zaman kutlanır?

Nurdugan nedir, Akçam Ağacı nedir? Nurdugan Bayramı ne zaman? Soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Güneş’in doğuşu anlamına gelen Nardugan Bayramı’nın ne zaman kutlanacağı araştırılıyor. Türklerin önceki inanışlarına göre, Nardugan'ın önemi nedir? Nardugan neden kutlanır? İşte Nardugan Bayramı kutlanma zamanı ve tarihi…

20 Aralık 2018 Perşembe 19:42
Nardugan Bayramı nedir ve ne zaman kutlanır?

Nurdugan nedir, Nurdugan Bayramı ne zaman? Nurdugan Bayramı ne zaman kutlanır? Soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Güneş’in doğuşu anlamına gelen Nardugan Bayramı’nın ne zaman kutlanacağı araştırılıyor. Türklerin önceki inanışlarına göre, Nardugan'ın önemi nedir? Nardugan neden kutlanır? İşte Nardugan Bayramı kutlanma zamanı ve tarihi…

Nardugan (Yeniden Doğuş Bayramı) Roma'da Satürnalya, Antik Yunan'da ise Dionysos Şenlikleri olarak kutlanan, Türklerde Güneş'in Doğuşu anlamına gelen ve Ön Türkler'deki atalar kültü döneminden günümüze kadar Orta Asya coğrafyasında Güneş kültü adına kutlanan bir bayramdır. Her yıl 22 Aralık'tan sonra gelen ilk dolunayda kutlanır. Bunun nedeni ise Türklerin eski inanışına göre tıpkı Mısır mitolojisinde olduğu gibi gece ile gündüz sürekli savaşırlar ve 21 Aralık günü en uzun gecedir ve ardından Güneş daha çok görünmeye başlar, günler uzar. Bu yüzden Türklerce Ay yılı esasına dayalı olarak 22 Aralık gününü takiben ilk dolunayın çıktığı gün yeni yılın ilk günüdür.

Nardugan Bayramı ne anlama geliyor?

Türklerin kutladığı diğer bayramlar olan Paktıgan ve Koçagan bayramlarıyla da uyumlu olan Nardugan'ın, gündönümüne dayalı bayramlarla birlikte üçlü bir yapının parçası olduğu görülmektedir. Nardugan, Moğol dilindeki Nar (Güneş), Türk dilindeki Tuqan (Doğan) sözcüklerinden oluşmuştur. Tatarlar bu bayrama Koyaş Tuğa yani Güneş Doğan günü derler. Başkurtlar, Udmurtlar Nardugan veya Mardugan, Mişer Tatarları Raştua, Çuvaşlar Nartavan ya da Nartukan, Zırizyalar Nardava, Mokşalar Nardvan adını verirler.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 19:42
  1. Nurdugan nedir
  2. Nurdugan Bayramı ne zaman?
  3. Nurdugan Bayramı ne zaman kutlanır?

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