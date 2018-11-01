Nar suyu lekelerini tüm yüzeylerinden çıkarma yolları

NAR LEKELERİ

Nar salatalarda olsun tatlılarda olsun vazgeçilmez bir lezzettir. Özellikle Türk mutfağında oldukça sık karşımıza çıkar. Faydaları da saymakla bitmeyen bu meyve aynı zamanda oldukça zorlu lekeleri de ardında bırakabilir. Bu lekeler kimi zaman koltuğunuzda, kimi zaman en sevdiğiniz giysinizde, kimi zaman gözünüz gibi baktığınız halılarınızda karşınıza çıkar. Ne kadar dikkat edersek edelim bu lekeler kaçınılmaz olabilmektedir. Peki bu lekelerden kurtulmak mümkün müdür? Nar lekesi nasıl geçer?

NAR LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

En önemli püf noktalardan biri de lekeye erken müdahale etmektir. Erken müdahale edildiğinde bulunduğu yüzeylere pigmentler işlemeden çözüm bulunur. Erken müdahalelerde en etkili çözüm limon kolonyasıdır. Lekeyi erken fark ettiğinizde üzerine döküp bekleteceğiniz bir miktar limon kolonyası lekenin yok olmasını sağlayacaktır. Limon kolonyası tedavisi birçok yüzeyde işe yarayacaktır. Nar suyu lekesinin en büyük düşmanı limon kolonyasıdır. Nar nasıl temizlenir sorusuna gelecek olursak lekenin oluşumunun üzerinden geçen zaman ve hangi yüzeyde olduğu temizlenmesinin kolaylığını etkileyen faktörlerdir.

KURUMUŞ NAR LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Özellikle kumaşlardan bu lekeleri çıkarmak daha zordur. Kurumuş nar suyu lekesi en inatçı lekelerden biridir. Suyunun izleri kumaş ve benzeri gözenekli yüzeylere nüfuz edip kuruduğunda derinlemesine bir temizlik uygulamak gerekir. Asprin adlı leke çıkarıcı suyunun kurumuş lekelerini kolayca çıkaracaktır. Lekenin üzerine bol miktarda asprin adlı leke çıkarıcı uygulandıktan sonra bir süre bekletilir. Ardından makineye atılarak yıkanır. Bu leke çıkarıcıyla birlikte kolonya da kullanılabilir.

KUMAŞLARDAN NASIL ÇIKARILIR?

Bu tip lekeler için geliştirilmiş sıvı deterjanlar oldukça etkilidir. Bunun yanında kumaşa soğuk su uygulanmalıdır. Çünkü sıcak su lekenin daha çok yerleşmesine sebep olacaktır. Sıvı bulaşık deterjanı da oldukça etkili yöntemlerdendir. Bu yöntem işe yaramazsa eczanelerden temin edeceğiniz hidrojen peroksit adlı bileşenle de lekelere karşı koyabilirsiniz. Ancak bu bileşeni kumaşın görünmeyen bir yüzünde önceden test ediniz. Bu bileşe güçlü bir formüle sahiptir ve kumaşlarınızın renginde ağarmaya sebep olabilir. Bu bileşeni lekeye uyguladıktan sonra 3 dakika bekletin ve soğuk suyla yıkayın. Lekelerinde aktığını göreceksiniz. Çamaşırlarınızı veya kumaşları mikrodalga ya da ocakta kaynatmanız da işe yaracaktır. Kaynatacağınız suya bir çorba kaşığı da karbonat eklemelisiniz. 15 dakika süre ile bu çözeltide bekletin ve asıp kurutun. Bunların yanında Oksikül adlı madde de lekeyi çıkarmada etkilidir ve kaynatma suyuna eklenebilir.

KOLTUK VE DÖŞEMELERDEN NASIL ÇIKARILIR?

İki bardak soğuk suya bir çorba kaşığı bulaşık deterjanı eklenir. Bu karışımı koltuk döşemelerine sünger yardımıyla uygulayın ve ovun. Lekelerin kaybolduğuna tanık olacaksınız. Daha sonra durulama işlemi için beyaz sirke kullanın. Leke tamamen çıkana kadar bu adımları tekrarlayabilirsiniz. Leke tamamen çıktığında beyaz bir bez ve duru suyla durulayın.

HALIDAN NASIL ÇIKARILIR?

Kumaşlarda uygulayacağınız yöntemler halıda da derinlemesine temizliğe ve lekelerden kurtulmaya yardımcı olacaktır. Bulaşık deterjanı ve beyaz sirke oldukça etkili çözeltilerdir. Halılarınıza bunu uygularken halı yıkama fırçasından yardım alabilirsiniz. Bu yöntemin yanında soda da bu izleri çıkarmada etkili bir çözeltidir. Ayrıca limon suyu da asidik bir maddedir ve bu lekeleri çıkarmada oldukça etkilidir. Ardından mutlaka su ile temizlenmelidir.