Vücuttaki iltihabı atan besinler ilaçların yerini aldı: Birden fazla derde deva! Yeni baştan düzenleyen

Zerdeçal! Hindistan mutfağının vazgeçilmezlerinden olan bu bitki vücuttaki iltihaplanma ve ödemin atılmasında etkili bir yardımcımızdır. İçeriğindeki etkin madde olan curcumin iltihap önleyici doğal bir antioksidandır. Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Dergisinde 2003 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, araştırmacılar zerdeçalda bulunan curcumin ile ilgili birçok araştırmayı gözden geçirdiler ve bu maddenin iltihaplanmada rol oynayan bir dizi farklı molekülü engellediğini tespit ettiler. Zerdeçal eklem iltihapları, kas burkulmaları ve diğer yaralanmaların hızlı onarılmasında etkilidir. 1 çay kaşığı zerdeçal tozunu, 1-2 bardak su ile karıştırın ve kaynatın. Birkaç hafta boyunca günde iki kez için. Ayrıca 1 çay kaşığı zerdeçal tozunu, 1 bardak sıcak süt ile karıştırıp günde bir kez içebilirsiniz. Zerdeçal, kapsül formatında da satılmaktadır.