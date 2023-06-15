Vücuttaki iltihabı atan besinler ilaçların yerini aldı: Birden fazla derde deva! Yeni baştan düzenleyen

Yaban mersini! Antosiyaninler, hidroksisinnamik asitler, hidroksibenzoik asitler ve flavanoller gibi asitler yaban mersininde bulunur. Bunlar hem antioksidan hem de vücuttaki iltihabı giderici etki sağlarlar. Düzenli olarak yaban mersini tüketimi, artrit gelişme riskini azaltır ve bağırsak enflamasyonuna ve ülseratif kolitlere karşı koruma sağlar. Bu faydalı meyveyi gerek yiyerek gerekse suyunu sıkıp içerek tüketebilirsiniz. Ceviz! Omega-3 yağ asidi türü açısından yüksek olan cevizde iltihap ile mücadelenizde etkili bir savaşçıdır. Journal of Nutrition’da yayınlanan 2004 tarihli bir araştırmaya göre, günde 50 gr ceviz yiyen kişilerin C-reaktif protein (CRP) gibi vücuttaki iltihap göstergesi maddelerin seviyelerini azalttığı tespit edilmiştir. Yüksek CRP, kalp rahatsızlığına yakalanma riskinizin arttığı anlamına gelir. Düzenli olarak ceviz tüketilmesi, kalp rahatsızlığı ve artrit gibi kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir ve kemik sağlığını güçlendirir.Gece suya 3-4 tane ceviz koyun. Ertesi sabah, aç karnına tüketin. Kahvaltılarınızda balınızın içine doğrayacağınız 2-3 ceviz hem sizi gün boyu zinde tutar hem de vücuttaki iltihap ve toksinleri atmanıza yardımcı olur.