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Aktüel Namibya'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanı 4 ay sonra açılıyor
Aktüel

Namibya'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanı 4 ay sonra açılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:21:14 -
Namibya'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanı 4 ay sonra açılıyor

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uluslararası uçuşlara kapatılan havalimanı yeniden faaliyete geçiyor.

Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanı Pohamba Shifeta, yaptığı açıklamada, ülkede 4 ay önce Kovid-19 nedeniyle kapatılan başkent Windhoek'deki Hosea Kutako Uluslararası Havalimanının, 1 Eylül'den itibaren uçuşlara açılacağını duyurdu.

Shifeta, bu kararın, mart ayında Kovid-19 nedeniyle kapatılan sınırların ardından turizm sektöründe yaşanan zararların telafi edilmesini amaçladığını söyledi.

Kovid-19'a karşı havalimanında yeni tedbirler uygulayacağını belirten Shifeta, "Tüm yolcular uçağa binmeden önce 72 saat içerisinde Kovid-19 testi negatif gösteren bir belge sunmalı, böylece ülkeye girmelerine izin verilecek. Ülkeye gelen turistlerin de Namibya Turizm Kurulu ve Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından onaylanan turistik tesislerde kalmalı." ifadelerini kullandı.

Namibya'da şimdiye kadar 6 bin 160 Kovid-19 vakası görüldü, 15 kişi yaşamını yitirdi.



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