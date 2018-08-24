Namaz çıkışı düşerek can verdi! Naaşı son namaz kıldığı camiden kaldırıldı

Kastamonu’da Veli Efendi Camii'nde ikindi namazını kılan bir kişi, namaz çıkışı düşerek vefat etti.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Kastamonu’da Veli Efendi Camii'ne ikindi namazını kılmak için giden İsmail Hamitoğlu, namazın ardından camiden çıktığı esnada dengesini kaybederek düştü. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Hamitoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON NAMAZINI KILDIĞI CAMİYE GETİRİLDİ

Hastanenin morguna kaldırılan İsmail Hamitoğlu’nun cenazesi, buradan alınarak hayatını kaybettiği Veli Efendi Camii'ne getirilerek kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ahmet Dede Mezarlığında aile kabristanlığına defnedildi.