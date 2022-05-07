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Aktüel Nahçıvan'da ‘Haydar Aliyev ve Türk Dünyası’ konulu konferans
Aktüel

Nahçıvan'da ‘Haydar Aliyev ve Türk Dünyası’ konulu konferans

Nahçıvan Devlet Üniversitesi ve Türk Aksakalları Birliği (TAİB) ortaklaşa, milli liderin 99. yıl dönümüne ithafen "Ulu Önder Haydar Aliyev ve Türk Dünyası" konulu konferans düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 16:06:00 -
Nahçıvan'da ‘Haydar Aliyev ve Türk Dünyası’ konulu konferans

YENİ AKİT  ANKARA

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'nde "Büyük Önder Haydar Aliyev'in Mirasının İncelenmesi ve Tanıtılması" sergisi izlendi. Üç bölümden oluşan sergide, Azerbaycan ulusal liderinin anısına 99 kitap, bilimsel çalışma ve konferans materyalleri yer alıyor. Fakültenin Sergi salonunda Sanat Fakültesi öğretmen ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergide, büyük bir stantta çiçeklerden yapılmış resim, heykel, işleme, Ulu Önder portresi ve imzası olmak üzere toplam 50'ye yakın el işi sergilendi.

Konferansta konuşan Üniversite Rektörü Elbrus Isayev, 10 Mayıs'ın Azerbaycan'ı bugünkü gelişme düzeyine getiren Ulu Önder'in doğumunun 99. yıl dönümü olduğunu söyledi. Rektör, Azerbaycan biliminin büyük bir hamisi olan dehanın üniversiteyi dört kez ziyaret etmesini Nahçıvan'daki eğitim ve özerk cumhuriyetin kamusal çevresi hakkındaki değerlendirmesinin bir tezahürü olarak değerlendirdi.

Türk Aksakkalları Birliği Başkanı, Yeni Azerbaycan Partisi Veteranlar Meclisi üyesi akademisyen Sudeif İmamverdiyev, birliğin Türkçe konuşulan ülkelerdeki örgütlenme faaliyetleri ve ortak toplantıları hakkında bilgi verdi.

Akademisyen Sudeif İmamverdiyev, Aliyev'in izlediği maksatlı siyasetin tarihsel aşamalarını kronolojik sırayla inceleyerek, özerk cumhuriyette izlenen maksatlı siyaseti Aliyev'in fikirlerine bağlılığın cisimleşmesi olarak ifade etti.

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