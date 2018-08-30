Nafileden efdal ibadet

Tefekkür; düşünmek, zihnî çaba, fikri özümseme, üzerinde yoğunlaşma manasındadır...

“Mantık, muhakeme, delil ve hüccet; tefekkürün kanatları ve ayaklarıdır. İnsan bunlarla hakikat kapısından içeri girer.” denilmiştir. Riyazet kavramını da kapsar; nefs muhasebesini de..

Resûlü Ekrem (sav)’in “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten efdaldir.” buyurdukları rivayet olunmaktadır.