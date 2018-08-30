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Nafileden efdal ibadet

Peygamberimiz bir sene nafile ibadet etmekten daha iyi bir ibadeti hadis-i şeriflerinde bizlere açıklamış.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:19
Nafileden efdal ibadet

Tefekkür; düşünmek, zihnî çaba, fikri özümseme, üzerinde yoğunlaşma manasındadır...

“Mantık, muhakeme, delil ve hüccet; tefekkürün kanatları ve ayaklarıdır. İnsan bunlarla hakikat kapısından içeri girer.” denilmiştir. Riyazet kavramını da kapsar; nefs muhasebesini de..

Resûlü Ekrem (sav)’in “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten efdaldir.” buyurdukları rivayet olunmaktadır.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:19
  1. tefekkür

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