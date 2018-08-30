Nafileden efdal ibadet
Peygamberimiz bir sene nafile ibadet etmekten daha iyi bir ibadeti hadis-i şeriflerinde bizlere açıklamış.30 Ağustos 2018 Perşembe 12:19
Tefekkür; düşünmek, zihnî çaba, fikri özümseme, üzerinde yoğunlaşma manasındadır...
“Mantık, muhakeme, delil ve hüccet; tefekkürün kanatları ve ayaklarıdır. İnsan bunlarla hakikat kapısından içeri girer.” denilmiştir. Riyazet kavramını da kapsar; nefs muhasebesini de..
Resûlü Ekrem (sav)’in “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten efdaldir.” buyurdukları rivayet olunmaktadır.
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