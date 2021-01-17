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Gündem Nafakazede somut adım bekliyor
Gündem

Nafakazede somut adım bekliyor

Yoğun çalışma temposunun ardından 27 Aralık gecesi tatile giren TBMM, 26 Ocak’ta mesaisine kaldığı yerden devam edecek. Akit’e konuşan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, TBMM’ye çağrısını yineleyerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 09:18:00 -
Nafakazede somut adım bekliyor

Ergincan, şunları dile getirdi: “Süresiz nafaka mağdurları ile çocuklarını hacizle gören babaların umudu yargı reformu paketinde. Fakat TBMM’nin açılmasına sayılı günler kala hâlâ somut bir açıklama yapılmamıştır. Bazı basın yayın organlarında servis edilen yargı reformu paketi içinde süresiz nafaka ve çocuk haczi de olacak söylemleri ile ilgili Adalet Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmamıştır. Evliliklerin azaldığı ve boşanmaların arttığı bir dönemde Aile konusu da sessiz kalınmasını hazmedemiyoruz.”

Mağdurlar oyalanmasın!

Pandemide işinden olan mağdurların nafaka ödemeye göçleri kalmadığını vurgulayan Ergincan, şöyle devam etti: “Ömür boyu nafaka ile hayatların ipotek altına alınması insan haklarına aykırıdır. 1 gün dahi evli kalsanız ömür boyu nafaka ödemeye mahkûm edilmeniz adaletsizliktir. Her fırsatta her iki tarafı mağdur etmeyeceğimiz bir çözüm bulacağız sözü ile mağdurları oyalayan Adalet ve Aile Bakanları hâlâ bir çözüm üretememiştir.”


Yeni Akit Gazetesi
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