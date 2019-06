Nafaka mağdurları evlatlarına sarılamadı!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Süresiz nafaka mağdurları bir an önce sorunlarının çözümü için atılacak somut adımları beklerken, bu bayram da nafakayı ödeyemedikleri gerekçesiyle hapishanede oldukları için çocuklarını göremediler. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucusu İlhan Ergincan, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Her fırsatta ‘çocuğun üstün yararı bizim için önemli’ diyen hükümetimiz, maalesef çocuklarımıza babalarından uzak bayramlar yaşatmaya devam etmektedir. Ödeme gücü olmayan, işsiz olan ve bu yüzden ayrılığa düşmüş, terk edilmiş nafaka mağdurunun bir de tazyik hapsi ile cezalandırılması, adaletsizliktir. Hırs, intikam ve parayı evliliklerden üstün tutan tarafın vicdansızlığına çanak tutan adaletimiz, bu bayramda on binlerce nafaka mağdurumuzu ailelerine hasret bırakmıştır.”