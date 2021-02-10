Ülkemizde uzun senelerdir kullanılan nafaka sistemi ile birlikte, tarafların haklarının korunması amaçlanır. Devlet biten evliliklerden sonra boşanmış olan eşler arasında maddi dengenin sağlanabilmesi için nafaka sistemini uygulamaktadır. Nafaka bedeli hakkında senelerdir boşanan çiftler arasında büyük gerginliklerin yaşanmakta. Dolayısıyla nafakaların hangi yöntemlerle hesaplandığı merak ediliyor. Peki, nafaka bedeli hesaplaması nasıl yapılır?

Nafaka bedeli hesaplaması nasıl yapılır?

Nafaka ücretleri hesaplanırken nafakayı ödeyecek olan kişinin aylık geliri göz önünde bulundurulur. Nafaka tutarı, hakim tarafından belirlenmektedir. Nafaka tutarı kişilerin aylık gelirlerine göre hesaplanır. En düşük nafaka aylık 300 TL olabilir. Fakat hakim kişilerin mal varlıklarını inceler ve buna göre bir hesaplama yapmaktadır.

Nafaka bedeli değişecek mi?

Nafakaların ödenmesi ilerleyen dönemler içinde değişebilir. Nafakayı ödeyen kişinin maddi durumunun değişmesi halinde, kişiler yeni bir dava açarak ödenen nafakanın değişimini isteme hakkına sahiptir. Aynı zamanda çocuk için ödenen nafakalarda ise çocuğun yaşının büyümesiyle birlikte ihtiyaçları daha fazla miktarlara ulaşır. Bunun üzerine nafakayı alan taraf yeni bir dava açarak ödeme miktarının artırılmasını talep edebilir.