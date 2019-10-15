Naciye Sultan Sitesi’nden açıklama

Yeni Akit Gazetesi’nin 07.10.2019 tarihli sayısının yedinci sayfasında ‘’BİNA İÇİN TARTIŞTILAR ‘FETÖ’ DİYE SUÇLADILAR!” başlıklı, yanlış bir haber yayınlanmıştır.

Haberde belirtilenin aksine, Naciye Sultan Sitesi sakinleri tarafından, D. Kasadolu hakkında, FETÖ’ye ya da başka bir örgüte üye olduğundan bahisle herhangi bir suçlamada bulunulmamıştır. D. Kasadolu resmi makamlar huzurunda Naciye Sultan Sitesi Sakinlerini FETÖ’ye himmet olarak verilmek üzere para toplamak; FETÖ ve Adnan Oktar Örgütleriyle aynı merkezden hareket etmekle itham ettiğinden, hakkında şikayetçi olunmuştur. Hali hazırda, ilglii kişi hakkında, Naciye Sultan - Sitesi Sakinlerine karşı, hakaret ve başka isnatlarla birçok dava açılmış olup; bu davalar görülmeye devam etmektedir.

İlgili kişi, taşınmazın mevcut durumunu ve tapuda arsa olarak göründüğünü bilerek satın almıştır. Bunun yanı sıra, Naciye Sultan Sitesi Yönetim Planının hazırlanmasından bilgi sahibi olmuş; bu planı imzalamıştır. Taşınmazın mevcut ve hukuki durumunun, tapu kayıtlarını dilediği gibi inceleme yetkisine sahip olan bir kişiden saklanması ya da gizlenmesi mümkün değildir. Bu kişi tarafından, Alarko Holding ya da Tüm Tesisat AŞ.’ye yöneltilmiş bir iade talebi söz konusu değildir.

Naciye Sultan Sitesi Sakinleri tarafından, yıkım kararının durdurulması için 2.600.000 USD toplandığı iddiası gerçeğe aykırı ve ispattan uzaktır. Naciye Sultan Sitesi Sakinleri hakkında bu hususta verilmiş herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Haberde D. Kasadolu’nun, 2.6 milyon USD’nin ‘Himmet adı altında FETÖ örgütüne verilmek üzere toplanıyor’ şeklinde hiçbir yere bilgi vermediği belirtilerek D. Kasadolu’nun, Naciye Sultan Sitesi Sakinleri tarafından, kendisi hakkında İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2016/931 E. sayılı dosyasında açılan paydaşlıktan çıkarma davasının 11.01.2017 tarihli duruşmasında ‘\..2.6 milyon dolar himmet parası toplanarak örgüte verilmek amacıyla toplanmıştır...” şeklinde bir beyanda bulunduğu açıkça görmezden gelinmiştir.

Naciye Sultan Sitesi Sakinleri tarafından, D. Kasadolu hakkında, haberde belirtildiği gibi herhangi bir haber çıkartılmamış; FETÖ’ye üye olduğundan bahisle herhangi bir suç duyurusunda bulunulmamiş, herhangi bir dava da açılmamıştır. Açılan ve neticelenen, 36 davanın FETÖ ya da herhangi bir örgütle alakası bulunmamaktadır.

Kamuoyunun dikkatine sunulur.

Saygılarımızla

Naciye Sultan Sitesi Yönetimi ile Tüm Tesisat ve İnşaat AŞ. Vekili Av. Nida Küçükler

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.