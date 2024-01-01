Naci Görür'den 2024'ün ilk uyarısı: O iki kente dikkat!

Hakkari'de dün peş peşe yaşanan depremlerin ardından İTÜ'lü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgede 2 kente dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saat: 19.37'de 4.4 büyüklüğünde ve 19.52'de; 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saat 01.28'de ise Hakkari Çimenli'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu depremlerle ilgili sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulunarak; iki şehrimize dikkat çekti.

"ARAP LEVHASI, DOĞU ANADOLU'YI SIKIŞTIRDI"

İşte, Görür'ün o açıklaması:

"Yazılı- Yüksekova Hakkari’de 4.7 ve ardından da 4.6 artçı deprem oldu. Depremler muhtemelen Bitlis- Zagros Bindirme kuşağının içerisinde. Bu bölgede depremin olması mümkün çünkü Arap Levhası kuzeye doğru hareket ederek Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Dolayısıyla Bitlis-Zagros bindirme kuşağında hareketlenmeler olabilir. Hakkari'de bu depremler sonucu çeşitli yerlerde heyelanlar da gelişebilir.”

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"HAKKARİ İÇİN ALTERNATİF YOL ÖNEMLİ"

“Hakkari’de ulaşım yolları çok sınırlı olduğu için olası bir acil müdahalede alternatif yolların yapılması çok önemlidir. Geçmiş olsun."

Yazılı- Yüksekova Hakkari’de 4,7 ve ardından da 4,6 artçı deprem oldu. Depremler muhtemelen Bitlis- Zagros Bindirme kuşağının içerisinde. Bu bölgede depremin olması mümkün çünkü Arap Levhası kuzeye doğru hareket ederk Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Dolayısıyla Bitlis-Zagros…