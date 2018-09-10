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MYK toplantısı sonrası AK Parti'den ittifak ve af açıklaması!

AK Parti MYK Toplantısı sonrası konuşan parti sözcüsü Ömer Çelik, yaklaşan yerel seçimler ve seçim ittifakıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 18:27
MYK toplantısı sonrası AK Parti'den ittifak ve af açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerin de masaya yatırıldığı MYK toplantısının ardından açıklamalar yaptı.

'EN BÜYÜK GÜÇ MİLLETİMİZİN VERDİĞİ GÜÇTÜR'

İçinde bulunduğumuz süreci aşabileceğimizi vatandaşımız net bir şekilde görmektedir. Desteğini sürdürmektedir. Hükümetimizin tedbirlerinin uygulanması ile varacağımız sonucun vatandaşımıza yansıyacağını göreceğiz. En büyük güç vatandaşımızın verdiği destektir.Kapsamlı bir şekilde konuştuk.

Ekim ayında geleneksel AK Parti kamplarından birini gerçekleştireceğiz. Buna çok önem veriyoruz. Yeni dönemin ilk kampı olacak. Çok önemli bir platform

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Önemli olan vatandaşın sesine kulak vermektir, toplumsal taleplere duyarlı olmaktır. Bu çerçevede bir değerlendirme yapıldı. Her seçimin başka değerlendirmesi oluyor. Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızın arasındaki görüşmeler son derece olumlu. Bu günlerde yeni bir görüşme her an olabilir. İttifakın sürdüğünü açık ve net vurguluyoruz. Yerel seçimlerle ilgili nasıl bir mekanizmaya dönüşecek herhangi bir karar yoktur.

AF AÇIKLAMASI

Af ile ilgili daha önce açıkladığımızın çerçevesinde duruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Kırgızistan dönüşü açıklama yaptı. Yeni bir değerlendirmemiz yok, pozisyonumuzu koruyoruz. Gündemimize almadık

'HATA MIYDI, BİLİNÇLİ MİYDİ, BİLMİYORUZ'

Diplomasi tarihinin en ilginç zirvelerindendi. Canlı yayın hata mıydı, bilinçli miydi, bilmiyoruz. Oradaki açıklamalardan gördük. Herkes şunu gördü, baştan beri Suriye politikasını eleştirenler masada insanı hassasiyetten yana tavır koyan Cumhurbaşkanı'mız ve Türkiye olmuştur. Bu zirveden sonra Anamuhalefet partisinden Esed ile görüşün gibi bir yaklaşım geliyor. Rejimin saldırılarını hepimiz gördük. Rejim bu çatışmasızlık bölgesini yutmak istiyor. Argüman yine devreye girdi. Meşru muhaliflerle, terörislerin karıştırılması. Terörle mücadele taşımadığını, muhaliflerin oradan uzaklaştırılması, PYD'nin veya Rejimin oraya yerleştirilmesinin planlandığını görüyoruz. Meşru muhalefeti yok etmeye çalışan bu anlayışa karşı tutum sergilediğimizi belirtmek isterim. Canlı yayınlanması iyi olmuştur, herkes ne olduğunu görmüştür.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 18:27
  1. AK Parti
  2. Seçim ittifakı
  3. Ömer Çelik
  4. Açıklama
  5. MYK toplantısı

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