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Aktüel

Müzisyenler evde kalan vatandaşlar için oyun havaları seslendirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 20:31:45 -
Müzisyenler evde kalan vatandaşlar için oyun havaları seslendirdi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evde kalan vatandaşlara moral vermek isteyen bir grup müzisyen, Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait oyun havalarını seslendirdikleri video klibi YouTube'da paylaştı.

Yapımcılığını Ahmet Ermiş'in, müzik yönetmenliğini Sendur Aydın'ın üstlendiği projede, oyun havalarını Umut Sülünoğlu, Selda Gündoğan, Ahmet Ermiş, Sinan Yılmaz, Efe Güngör ve Dj Yılmaz gibi ünlü sanatçılar seslendirdi.

Ünlü perküsyon sanatçısı Gencer Savaş'ın da ritimleriyle eşlik ettiği oyun havaları için bir de video klip oluşturuldu. Sanatçıların ve orkestranın, şarkıları ve türküleri evlerinden ve stüdyolarından seslendirdikleri video klipte, pandemi nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar da oyunlar oynayarak yer aldı.

YouTube'da paylaşılan 6 dakika 27 saniyelik video, Roman havasıyla söylenen, "Evde kal, sağlık için evde kal." sözleriyle sona erdi.


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