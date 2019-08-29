0553 313 94 23

Müzik Atölyesi yeni yetenekler arıyor

"Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi 1000 Çocuk Korosu” müziğe gönül vermiş genç yetenekler arıyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:37
Müzik Atölyesi yeni yetenekler arıyor

"Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi 1000 Çocuk Korosu” müziğe gönül vermiş genç yetenekler arıyor.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in geçtiğimiz yıl Çankayalılara ve Ankaralılara kazandırdığı Müzik Atölyesi, müziğe gönül vermiş genç yetenekleri arıyor. Çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan atölyede yeni eğitim dönemi öncesi kayıtlar 2 Eylül’de başlayıp, 13 Eylül’de sona erecek.


Çocukları müzikle tanıştırıp sosyalleşmelerine olanak tanıyacak atölyede çocuk korosunun yanı sıra piyano, gitar, flüt, keman ve bağlama alanında dersler verilecek. Genel müziksel işitme testine göre eğitimlere kabul edilecek çocuklar ekim ayında başlayıp haziran ayına dek sürecek derslerde müziğin evrensel değerleriyle tanışacaklar. Çankaya’nın gururu olan “1000 Çocuk Korosu”nun çalışmalarına da ev sahipliği yapan atölyede bugüne kadar 300 çocuk eğitim alırken, yeni dönemde bu sayının artması planlanıyor. Konusunda uzman eğitmenlerin ders verdiği müzik atölyesinde ön plana çıkacak çocuklar konservatuvara da hazırlanacak.



10 bin çocuk koroda şarkı söyledi


Çankaya Belediyesinin gururu olan ve geride bıraktığı 10 yılda birçok konsere imza atan Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu, gelecek 23 Nisan’da vereceği konserde sahne alacak yeni seslere de eğitim verecek. Geride kalan 10 konserde birçok ünlü şef ile sahne alan “1000 Çocuk Korosu”nda 10 bin çocuk özgürce şarkı söylemenin mutluluğunu yaşadı.


Müzik kariyerlerini konservatuvar düzeyinde sürdürmek isteyen genç yeteneklere ilgi alanlarına göre yardımcı olan eğitmenler, çocukları konservatuvar sınavlarına hazırlıyor. İlkokul, lise ve üniversite düzeyinde konservatuvar sınavlarına hazırlanan çocuklara birebir ders veren eğitmenler, çocukların sınavlarda başarı oranını yüzde 95’lere çıkarmalarıyla mutluluk yaşıyorlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:37
  1. konser
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aspiratörden çıkan yangın paniğe neden oldu
    1. Aspiratörden çıkan yangın paniğe neden..
    2. Mersin’deki ’Kürtçe şarkı’ cinayetinin..
    3. Denetimli Serbestlik yükümlüleri kamu..
    4. Menemen’de pazarcıların krizi büyüyor
    5. Pekcan: "Eximbank desteklerinden..
    6. Pakistan'dan balistik füze denemesi
    7. Eskişehir manda yetiştiriciliğinde..
    8. Gümüşhane'de otomobil şarampole..
    9. Prof. Dr. Özkan: "Leyla’nın nakilden..
    10. Türk mühendisler yüzde yüz yerli lazer..
    11. Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcusu..
    12. Kaş-Kekova deniz koruma alanı..
    13. Silifke’de şehitler için fidan dikildi
    14. Kartepeli büyükler kahvaltıda buluştu
    15. Ermeniler ABD'de duvara tosladı!..
    16. Gündüz tartıştığı yakın arkadaşını..
    17. Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği..
    18. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi..
    19. Memur zammı en düşük memur maaşı ne..
    20. AK Partili isimden Davutoğlu’na sert..
    21. ATO Başkanı Baran’dan 30 Ağustos Zafer..
    22. Hastaneye göğüs ağrısıyla gitti,..
    23. ÇAYKUR'da üçüncü sürgün kotası..
    24. 2018-19 sezonu gençler kategorisinde..
    25. Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan halk..
    26. Müzik Atölyesi yeni yetenekler arıyor
    27. 11 Nisan Kurtuluş Camisi ibadete..
    28. KAYSO’da “Türkiye-AB İş dünyası..
    29. Bakan Gül: “(İdam) Bu konu..
    30. Mudanya Liman Başkanlığı telsiz..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı