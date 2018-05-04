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Muzaffer Doğan da AK Parti için sahada

İslâmî camianın öncü isimlerinden Muzaffer Doğan, kritik 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den aday adayı oldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:58
Muzaffer Doğan da AK Parti için sahada

Bir dönem Refah Partisi'nden Bahçelievler Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği'nde başkanlık yapan Muzaffer Doğan AK Parti'den aday adayı oldu. Büyük Doğu fikriyatının önemli isimlerinden Muzaffer Doğan 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerde adaylığını açıkladı.

YENİ FATİHLER, YENİ NECİP FAZILLAR İÇİN...

İstanbul 3. bölgeden aday adayı olarak AK Parti'ye müracaat eden Muzaffer Doğan, "İyinin, doğrunun, güzelin kaynağı olan 'yerli' ve 'milli' kültürümüzün, büyük irfan kaynağımızın canlanması için milletvekili olmak istiyorum." dedi. Muzaffer Doğan, "Mekteplerimizden yeni Gazalî'lerin, yeni İbnî Sina'ların, yeni Farabî'lerin, yeni Mimar Sinan'ların, yeni Fatih'lerin, yeni Yavuz'ların, yeni Alparslan'ların, yeni Mehmed Akif'lerin, yeni Necip Fâzıl'ların, yeni Ârif Nihad'ların, yeni Sezai Karakoç'ların yetişmesi için milletvekili olmak istiyorum. Kadim medeniyetimizin yeni baştan, büyük ve mübarek Anadolu topraklarından bir güneş gibi doğması ve insanlığı aydınlatması için, kendi çapımda bir katkıda bulunmak için milletvekili olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

MUZAFFER DOĞAN KİMDİR

1954 yılında Nevşehir’de doğdu. Nevşehir Lisesi’nden sonra Gazi Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi. Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisansını tamamladı. Nevşehir Belediyesi’nde muhasebe şefliği, Hak-İş Konfederasyonu’nda idare amirliği yaptı. İstanbul’da birçok lisede Türkçe ve Edebiyat Öğretmenliği görevinde bulundu. Lise yıllarından başlayarak, siyasi ve kültürel faaliyetlerin içinde yer aldı. Ülkü Ocakları, MTTB ve Akıncılar Derneğinde şube başkanlıkları yaptı. Nevşehir Kurugöl kasabasında ve İstanbul Bahçelievler ilçesinde Refah Partisi’nden Belediye Başkanlığı yaptı. Birlik Vakfı Genel Merkezinde Öğretmenler Kulübü başkanlığı ve Eğitimciler Birliği İstanbul şube başkanlığı görevini yürüttü. Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Sanat Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı. Edebi ve siyasi konularda yayınlanmış yazıları ve kitapları vardır. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir. Nevşehir’de “Genç Adam” isimli haftalık bir gazete çıkardı. Milli Gazete, Yeni Devir, Vakit gibi gazetelerde ve Cuma, Yedi İklim ve Türk Edebiyatı dergilerinde edebi ve siyasi konularda yazılar yayınladı.



Bir dönem BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun danışmanlığını da yapan Muzaffer Doğan evli ve üç çocuk babası.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 18:58
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