Muz kaç kaloridir, faydaları nelerdir?

Muz, kendine has kokusu ve yumuşak lezzetinin yanı sıra tropikal muz besin değerleri ve faydaları ile de sağlıklı ve aktif yaşam beslenme şeklinin ilk akla gelen meyvelerinden. Muz çok sevilen mevye olmasının yanında pek çok faydayı içeriğinde barındırıyor.

Muzun faydaları nelerdir?

•Muz sindirime yararlıdır.

•Potasyum açısından zengin olan muz, böbrekler için de faydalıdır.

•Muz, kalp sağlığı için oldukça önemlidir.

• Mutlu hissetmeyi sağlar. Bu nedenle depresyon, stres ve yorgunluğa çözüm olabilir.

• Regl öncesi sendromu yaşayan bir kadının ruh hâlini iyileştirmeye yardımcı olur.

•Yüksek potasyum ve düşük tuz içeren muz, tansiyona iyi gelir.

•Saçları güçlendirir, kırılmasını önler.

•Tok tutucu özelliği olan muz, sık sık yemek yemeyi azaltır.

•Enerji verir.

•Cilt rahatsızlıklarını gidermede yardımcıdır.

•Muz kansere yakalanma riskini azaltır.

•A, C ve E vitaminlerini içerdiği için göz sağlığına faydalıdır.

•Kemikleri güçlendirmede yardımcıdır.

•Kas ağrılarına ve kramplarına iyi gelir.

•Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Bir muz besin değeri tablosu