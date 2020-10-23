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Aktüel Muvafakatname ve vekaletnamelerde sahtecilik MERNİS sorgulamasıyla engellenecek
Aktüel

Muvafakatname ve vekaletnamelerde sahtecilik MERNİS sorgulamasıyla engellenecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Noter tarafından düzenlenen muvafakatname/vekaletnamelerin elektronik olarak doğrulanması ile yılda 50 bin işlem kolaylaşacak ve sahtecilik riski azaltılmış olacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 00:10:37 -
Muvafakatname ve vekaletnamelerde sahtecilik MERNİS sorgulamasıyla engellenecek

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nüfus müdürlüklerinde yapılan işlemler için noterliklerce düzenlenen muvafakatname ya da vekaletnamelerin elektronik olarak doğrulanmasıyla yılda 50 bin işlemin kolaylaşacağını ve sahtecilik riskinin azaltılacağını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Noter tarafından düzenlenen muvafakatname/vekaletnamelerin elektronik olarak doğrulanması ile yılda 50 bin işlem kolaylaşacak ve sahtecilik riski azaltılmış olacak."ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, nüfus müdürlüklerinde muvafakatname ya da vekaletnameyle yapılan kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi temini gibi her türlü işlemlerde vatandaşlara kolaylık sağlanması ve sahtecilik olaylarının önlenmesi amacıyla Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında entegrasyon çalışması başlatıldı.

Tamamlanan çalışmayla, nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda ibraz edilen muvafakatname ya da vekaletnamelerdeki bilgilerin, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) doğrulanmasına imkan sağlandı.


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