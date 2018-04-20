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"Muud Sahne" için başvurular başladı

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, müzik dünyasına profesyonel söz yazarları, besteci ve yorumcular kazandıracağı Muud Sahne projesini hayata geçirdi.

20 Nisan 2018 Cuma 12:27
"Muud Sahne" için başvurular başladı

Yarışmaya katılmak isteyen amatör müzisyenler, Muud’a ücretsiz üye olduktan sonra 6 Mayıs’a kadar “www.muud.com.tr/sahne” linkinden başvurularını yapabilecek. Müzisyenler linkte yer alan “Hemen Başvur” butonuyla erişecekleri başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra şarkılarını yükleyebilecek. Muud Sahne yarışması 11 Mayıs’ta resmi olarak başlayacak.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 12:27
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