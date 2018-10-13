THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Mutluluğun 8 anahtarı

Mutlu olmak zor değil, yeter ki isteyin...

13 Ekim 2018 Cumartesi 19:24
Mutluluğun 8 anahtarı


Şükredin: Yaşadığınız güzellikleri düşünün ve şükredin. Yukarılara bakıp hayıflanmak yerine sizden daha mağdur olanları görüp hamdedin.

İyi olun: Başkalarının iyiliği için çalışın, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Farkına varın: Hayatın günlük tatlarının farkına varın. Yaşadığınız güzel anları zihninize kaydederek, üzgün olduğunuz zamanlarda bunları hatırlayın.

Teşekkür edin: Hayatınızın kritik dönüm noktalarında size yol gösterip yardımcı olmaya çalışanlara minnettarlığınızı belirtin.

Affedin: Kendilerine yapılanları affedemeyenler öfkelerinden kurtulamaz ve intikam peşinde koşmaktan mutluluğa ulaşamaz.

Vakit ayırın: Ailenize ve akrabalarınıza daha fazla vakit ayırın. Ne kazandığınız para, ne iş, ne de sağlık, sizi yakınlarınız, dostlarınız kadar mutlu edebilir.

Özen gösterin: Uyku, spor, gülümseme ruh halinizi olumlu etkiler. Sağlıklı insanların mutluluğa uzanması daha kolaydır.

Bu da geçer: Çaresiz kalınca 'Bu da geçer yâ Hû' deyin. Sabredenlerden olun. Kazanırsınız..

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 19:24
  1. mutluluğun formülü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öpücük hastalığına dikkat!
    1. Öpücük hastalığına dikkat!
    2. Menopoz kalbi tekletebiliyor
    3. Yaşlı bulunan evde...
    4. Parayla saadet olmaz sözü doğrulandı
    5. Mutluluğun 8 anahtarı
    6. Nineden öğütler
    7. Ihlamurun faydalarını biliyor musunuz?
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin..
    9. Zeytinin yaprağı bile muhteşem
    10. Lucescu'dan şaşırtan Arda Turan cevabı
    11. Türkiye'ye para yağdı! TÜİK verileri..
    12. Bu hastalığın adını ilk defa duyuyor..
    13. Sigara bel fıtığı yapıyor
    14. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza..
    15. ABD askerleri Gaziantep'te! İlk..
    16. Dilipak'a skandal soruşturma! Adnan..
    17. Hatay'da orman yangını
    18. 1 ülke 7 ilden geçti, Gaziantep'e..
    19. 'Konya'da da veriler silindi'
    20. Erdoğan'dan sosyal medyadan Trump'a..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!