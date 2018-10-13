Mutluluğun 8 anahtarı



Şükredin: Yaşadığınız güzellikleri düşünün ve şükredin. Yukarılara bakıp hayıflanmak yerine sizden daha mağdur olanları görüp hamdedin.

İyi olun: Başkalarının iyiliği için çalışın, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Farkına varın: Hayatın günlük tatlarının farkına varın. Yaşadığınız güzel anları zihninize kaydederek, üzgün olduğunuz zamanlarda bunları hatırlayın.

Teşekkür edin: Hayatınızın kritik dönüm noktalarında size yol gösterip yardımcı olmaya çalışanlara minnettarlığınızı belirtin.

Affedin: Kendilerine yapılanları affedemeyenler öfkelerinden kurtulamaz ve intikam peşinde koşmaktan mutluluğa ulaşamaz.



Vakit ayırın: Ailenize ve akrabalarınıza daha fazla vakit ayırın. Ne kazandığınız para, ne iş, ne de sağlık, sizi yakınlarınız, dostlarınız kadar mutlu edebilir.

Özen gösterin: Uyku, spor, gülümseme ruh halinizi olumlu etkiler. Sağlıklı insanların mutluluğa uzanması daha kolaydır.

Bu da geçer: Çaresiz kalınca 'Bu da geçer yâ Hû' deyin. Sabredenlerden olun. Kazanırsınız..