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Mutlu olmak elinizde...

Mutlu bir aile hayatı yaşamak elinizde aslında. Sadece biraz özenli olmanız kafi. Bakın hep bildiklerinizi hatırlayalım:

31 Ekim 2018 Çarşamba 15:30
Mutlu olmak elinizde...


Selam verin. Efendimiz (sav), evine her girişinde selam verirdi. Gece geç saatlerde geldiği takdirde, uyuyanı uyandırmayacak ancak uyanık olanın işitebileceği bir sesle selam vererek içeri girerdi. Eve girdiğinizde sadece eşinize değil çocuklarınıza da selam verin.

Allah için sevin. Allah için sevginin olduğu hanede her müşkül hallolur, her sıkıntı eriyip biter, her gam yerini huzura bırakır, her aksilik gider.

Hediyeleşin. Hediyeleşmek sünnettir. Hediyeleşmek birbirimize değer verdiğimizin, sevgi, muhabbet ve aşk beslediğimizin güzel bir göstergesidir. Küslerin barışmasına, arkadaşlıkların pekişmesine, kalplerdeki yumuşamasına, kinlerin giderilmesine vesiledir.

Özel günlerinizi değerlendirin. Özel günler, sadece evlilik, yıldönümü, doğum günü olarak değerlendirilmemelidir. Regâib, Mi’râc, Berât, Kadir gecesi gibi mübarek gün ve gecelerde hediyeleşme, ibadet taat ve zikirler ile geçirilmelidir.

İbadetlerinizi birlikte yapın. Eşlerin birlikte namaz kılması, birlikte ilmi meseleleri okuması yani; birlikte ibadet etmesi, çocuğun anne babayı model almasını sağlar, yapılan ibadetleri benimsemesini kolaylaştırır.

Adil olun. “Allah dilediğine kız, dilediğine erkek çocuk bahşeder. Kimine hem erkek, hem kız çocuğu verir, dilediğini de kısır bırakır. Her şeyi hakkı ile bilen ve her şeye gücü yeten ancak Allah’tır.” (Şura 49, 50) Ebeveynler evlatlarına karşı adaletli olmalıdır cahiliye döneminde olduğu gibi kızları hor ve hakir görmemelidir.

Birbirinizi dinleyin. Dur, dinle. "Hep konuşursan hiç bir şey duyamazsın." denmiştir.

Eşler arası problemlerin ana sebebi iletişim kopukluğudur. Eşler birbirleriyle ve çocuklarıyla rahatça konuşabilmeli, sınırlandırmamalı, duyguları önüne bariyerler konmamalıdır.

Konuşurken nazik davranılmalı, beğenilmeyen huylar sürekli şikayet edilerek başa kakılmamalıdır.

“Allah’a iman etmiş olan bir koca, Allah’a iman eden karısından nefret etmez. Onun bir tabiatını beğenmezse, diğerinden hoşlanır” buyurulmaktadır.

Şakalaşın. Hoşa giden, genellikle güldüren sözlere, konuşun. Aile içi şakalaşmak bağların kuvvetlenmesine, samimiyet ve berekete vesiledir.

“Rasulullah, çocuklarla şakalaşmada insanların en önde olanı idi.” Peygamberimiz fazla tebessüm etmeyi ve nezaketle şaka yapmayı severdi. Hz.Aişe ile koşu yarışı yapması, Hz. Sevde ve Hz. Aişe’nin birbirlerinin yüzlerine bulamaç sürmelerini tebessümle seyretmesi bize bu konuda örnektir.

Küs yatmayın. Efendimizin hanımlara öğüdünü unutmayın: “Onlar kocalarını çok severler. Onlara çocuk verirler. Bir kızgınlık anında veya kendisine kötü davranıldığında ya da kocası ona kızdığında elini kocasının elinin üzerine koyar ve ona, işte elim elinde; sen benden razı olmadıkça uyku uyumayacağım’ der.”

Böyle bir kadın karşısında eriyip yumuşamayacak ve kusurun biraz da kendisinde olduğunu söylemeyecek erkek çok azdır.

Birlikte vakit geçirin. Kişisel mutluluğun peşinde değil ailecek mutlu olacağınız işlerle meşgul olun. Birlikte daha fazla zaman geçirin. Ortak seveceğiniz işler yapın. Ev işlerinde yardımcı olun.

Birlikte geçireceğiniz zaman kalplerinizi yumuşatacaktır, aranızdaki bağı güçlendirecektir.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 15:30
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