Mutlu bir öğrenme süreci için...



'Anında kazançlar' kendine güvenin teşvik edilmesi açısından hayati önem taşımaktadırlar.

Mutlu, rahat bir çevrenin sağlıklı gelişimi desteklediği bilinmektedir. Çocuğunuzun davranışını okumayı öğrenmek , öğrenme sürecinden keyif alıp almadığını anlamanıza yardımcı olacaktır.

Çaba göstermesi için sıkıntı hissettiğine dair işaretler:



Tüm görevlerden kaçar.

Yeni bir şeyler denemektense yapabildiği bir aktiviteye saplanıp kalır.

Bir şeyi yapamadığında büyük bir hayal kırıklığına ve aşırı üzüntüye kapılır. Bu tepki aşırı olmadığı sürece belli bir ölçüye kadar normaldir.

Gelişiminin daha erken seviyelerine geriler.

Bir işi anlayıp bitirmek yerine sizin onayınızı bekler ve sizi memnun etmek ister.

Mutlu ve rahat bir öğrenme süreci geçirdiğine dair işaretler:



Yeni şeyler denemeye heveslidir.

Bir sonraki adımı atmak ister ve başarısızlıklar için aşırı üzülmez.

Görevleri hemen benimser.

Oyuncu bir yapısı vardır ve görevleri eğlenceli bulur.

Görevleri kendi fikirlerine uydurup yaratıcılığını geliştirebilir.

Arkadaş canlısıdır.