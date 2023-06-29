Müthiş bir C vitamini ama yıllarca resmen zehir tüketmişiz! Uzmanlardan uyarı geldi: O Meyvelerin vücuda zararı fazla

Meyveler doğru tüketildiğinde vücut için adeta bir şifa kaynağıdır. Vitamin ve mineral deposu olan meyveleri tükettiğinizde bağışıklığınızın güçlenmesine yardımcı olursunuz.

Ancak meyvelerle ilgili yapılan son araştırmalarda ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Meyvelerin doğru tüketim zamanı olduğunu vurgulayan uzmanlar meyveleri yüzyıllardır yanlış tüketmiş olduğumuzu ortaya çıkardı.

Dünyadaki en faydalı meyveler hakkında yapılan araştırmalarda korkunç sonuçlar ortaya çıktı. Meyvelerin tüketim zamanı olduğunu hatırlatan uzmanlar yüzyıllardır yanlış tüketimin zehre neden olduğunu duyurdu. Yıllardır zehir tükettiğimizi söyleyen uzmanların bu açıklamasında yer alan hastalıkların nedeni ise verileri doğruladı.

Her mevsim yeri geldiğinde tüketilmesi gereken meyvelerin yüzde 80'ininde asidik baz yer alıyor. Bu mineraller ve vitaminler vücut sağlığını destekliyor. Ancak yanlış zamanda tüketildiğinde vücudu zehirliyor.

Sağlıklı beslenmede en çok tavsiye edilen meyveler, vücudun zamanla kaybettiği vitamin ve minerallerini karşılar. Uzmanlar meyvelerin istenilen zamanda tüketilmemesi konusunda ise açıklama yaptı.

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Meyveler aç karnına tüketilmeli. Tok karnına tüketilen meyveler kana karışarak zehir olur. Bunun yanı sıra en doğru zaman öğlen ve akşam üstü saatleridir. Sabah ve akşam yatmadan meyve kesinlikle tüketilmemeli.

Vücut hızla meyveleri öğüttüğünden vitamin değerleri yok olur. Meyveler vücutta atık olarak kalır. Muz, avokado ve ananas gibi meyveler kahve ile tüketilince metabolizmayı hızlandırır. Orman meyveleri ise aç karnına tüketilince kan hücre sayısını artırır.

TOKLUK HİSSİ SAĞLAYAN VE VÜCUDA FAYDALI 5 MEYVE

1- ELMA

Elma, ülkemizde sıkça yetişen bir meyvedir. Elma bolluğu yaşarken, bu zenginlikten de faydalanmak gerekir. Diyet listenize elma ekleyerek ara öğünlerde tüketebilirsiniz.

Elmanın yapısında lif ve su bolca bulunur. Daha az acıkmanızı ise bu özelliği ile sağlar. Kilo vermek için de iyi bir seçimdir. Yağ yakıcı özelliği vardır. Elma kan şekerinin aniden yükselmesini ve düşmesini önler. Kan şekerini ideal dengede tutar ve ağır tatlıları yeme isteğinizi bastırır.

2- ÇİLEK

Bedenin toksinlerden arınmasına yardımcı olan enfes bir yaz meyvesi.... İçeriğindeki vitamin, mineral ve yüksek miktardaki antioksidanlar sayesinde sağlığınıza sağlık katar. Sakinleştirici etkisi ile stres azaltmaya yardımcı olur. Sindirim sistemine olan yardımcı etkisi ise tam bir bonus diyebiliriz. Dilerseniz ara öğünlerinizde 10-15 tane taze çilek tüketebilirsiniz. Tok kalmanıza ve şeker ihtiyacınızı karşılamanıza da yardımcı olmuş olur.

3- İNCİR

İncir uzun süre tok tutar ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini düzenlediği için kabızlığı önler. 1 adet büyük boy incir sadece 55 kaloridir. Üstelik içeriğindeki faydalı besin elementleri ile daha sağlıklı olmanıza da yardımcı olur. Aynı zamanda yenilen gıdaların yağ olarak depolanmasını önlemeye de destek olur. Ara öğününüzde bir adet büyük boy inciri rahatlıkla tüketebilirsiniz.

4- ARMUT

Armut düzenli tüketildiğinde bağışıklığı kuvvetlendirerek hastalıklara karşı korur. Yüksek tansiyon ve kolesterol seviyelerini düzenleyen armut müthiş bir C vitamin kaynağıdır. Armut sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak vücutta biriken ödem ve toksinlerin atılımını kolaylaştırır.

Armut gün boyu tok hissetmenizi sağlar. Kan şekerini dengeleyen armut ani tatlı krizlerini engeller. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler.

5- KAYISI

Kayısı hem kilo vermenizi destekler hem de cilt sağlığını korur. Kayısı tüketerek kırışıklıkları engelleyip erken yaşlanmayı önleyebilirsiniz. Kayısı içerisinde bol miktarda E ve C vitamini barındırır. Bu vitaminler kayısının güçlü bir antioksidan olmasını sağlar.

Kayısı lifli yapısı sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Kilo kontroloine yardımcı olan kayısı açlık krizlerini yatıştırır. Doyurucu özelliği olan kayısıyı kuru olarak da tüketebilirsiniz.