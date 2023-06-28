Yeşil kırma zeytin: Kapış kapış gidiyor! Göz göre göre zeytini sakın böyle yemeyin!

Canan Karatay'dan çok önemli uyarı: "Zeytini sakın böyle yemeyin!" Meğer kısırlığa davetiye çıkarıyormuş

Sabah kahvaltıları, günün en önemli öğünlerinden biridir. Hele bir de hafta sonu kahvaltıların tadı bambaşka oluyor.

Özellikle çalışan ve sabah evinde kahvaltı yapamayan kişiler, hafta sonları sevdikleriyle zengin kahvaltı sofraları kuruyor.

Güne kahvaltısız başlanılmaz. Dışarıda olsak bile hazırladığımız tostun yanında mutlaka zeytin, peynir gibi yiyecekleri de tüketiyoruz.

Hemen hemen her sabah yediğimiz zeytinlerin bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı. Prof Dr. Canan Karatay, zeytinin büyük sırrını verdi.

Birçok kişi zeytinleri sudan geçirip sofraya koyuyor. Eğer siz de zeytinleri bu şekilde tüketiyorsanız büyük bir yanlış yapıyorsunuz.

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Canan Karatay, ezber bozan reçetesiyle takipçilerini uyardı. Zeytini bu şekilde tüketmek sağlığı riske atıyor.

"ZEYTİNİN TUZU ÇIKARMAYIN!"

Sabahları sık sık tükettiğimiz zeytinle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, "Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız. Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz" dedi.



ZEYTİNİN FAYDALARI

Kanseri önler

Zeytin, içerisinde kansere karşı mücadele eden maddeler içerir. Aynı zamanda A ve E vitaminleri mevcuttur. Bu maddeler ve vitaminler kanser hücrelerinin oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Göz sağlığını korur

Zeytin, içerdiği A vitamini sayesinde göz sağlığını korur ve gece görüşünü netleştirir. Ayrıca katarakt, sarı nokta hastalığı ve yaşa bağlı diğer göz hastalıklarının oluşumuna engel olur.

Kemik gelişimine yardımcı olur

Zeytin, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde çocuklarda kemik gelişimini destekler ve yaşlılarda kırık riskini azaltır.

Antioksidan içerir

Zeytin, antioksidan açısından zengin bir besindir. Antioksidanlar, kalp hastalıklarına ve kanser gibi kronik hastalıkların oluşumuna engel olur. Bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir.

Yeşil Kırma Zeytin Tarifi İçin Malzemeler

3 kg yeşil zeytin

2 su bardağı tuz

1-2 limon suyu

1 yemek kaşığı limon tuzu

2-3 yemek kaşığı sirke (Arzuya göre)

Su

Baştan söyleyeyim tuz oranı gözünüze fazla gelmesin zira tatlındırma işlemini tuzlu suyla yapılıyor!

Zeytinleri kırıp 5 litrelik su şişesine koyuyoruz.

1 su bardağı tuz ekleyip üzerini suyla dolduruyoruz.

3-5 gün sonra suyunu değiştiriyoruz ve bu sefer 1 çay bardağı tuz ekliyoruz.

Sonraki su değişimlerinde tuzu azaltarak ve çalkaladıktan sonra tuzunu kontrol ederek ekliyoruz. Tadına baktığınızda normal yüzlü bir su olacak. Bu yöntemle yapınca ekstra salamura suyu hazırlamaya da gerek kalmıyor. En son dilediğimiz tatlılığa gelince suyunu yemelik hazırlıyoruz.

Tuzunu kontrol ediyoruz damak zevkinize göre tuz ekleyebilirsiniz

1_2 limon suyu ve 1 yemek kaşığı limon tuzu ilave ederek güzelce karıştırıyoruz.

Sirke tadını seviyorsanız 1-2 kaşık sirke de ilave edebilirsiniz. 2-3 gün dinlendirdikten sonra tüketmeye hazır hale geliyor.