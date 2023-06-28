Rezene çayının sağlığa 10 faydası: Şüphe duymayın, şifa deposu! Şipşak hazırlayabileceksiniz

Rezene çayı nasıl demlenir? Rezene çayı oldukça basit bir yöntemle demlenir. Bazı püf noktalara dikkat ederek demlenen rezene çayı, rahat bir gün geçirmenizi sağlayacaktır. Bir su bardağı suyun içine 2 tatlı kaşığı rezene koyun. Bu karışımı bir cezveye alın ve ocağın altını yakın. Su kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın. Çayın bulunduğu cezvenin ağzını bir çay tabağı ile kapatın ve demlenmesini bekleyin. Bu şekilde beş dakika bekleyen çayı süzün. Süzdükten sonra çayı bir bardağa alın ve tüketin.