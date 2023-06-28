2023-06-28 20:30:22 Rezene çayının sağlığa 10 faydası: Şüphe duymayın, şifa deposu! Şipşak hazırlayabileceksiniz
Rezene çayı, Akdeniz Bölgesi’nden yetiştirilen rezene bitkisinden elde edilir. Rezene bitkisi uzun ömürlüdür ve boyu yaklaşık olarak 2 metreye kadar çıkabilir. Rezene, sarı çiçekleri olan ve uzun yıllardır yetiştirilen bir bitkidir. Koyu renkli ve kendine has kokusuyla yemeklere tat verir. Rezene çayının faydaları nelerdir? Rezene nasıl tüketilebilir? İşte her derde saniyeler içerisinde deva şifalı bitki var. Şifa olacak