Mutfaktaki kötü kokuları önlemenin yolları



Bazı sebzeler ne kadar besleyici, lezzetli olsalar da pişerken mutfağı kötü kokular kaplayabiliyor. Kötü kokuyor diye güzel, faydalı yemeklerden vazgeçecek değiliz. Basit birkaç ipucu ile mutfakta yemekler pişerken oluşan kötü kokuları önleyebilirsiniz.

İşte mutfaktaki kokuları gidermenin yolları:

Karnabahar pişirirken, haşlama suyuna çok az süt koyarsanız, kesinlikle kötü kokmayacaktır. Hatta karnabaharlarınız bembeyaz olacak.

Kızartma yaparken mutfağımızın kokmasını istemeyiz. Kızartma kokusunu önlemek için, ayrı ufak bir kapta sirkeli su kaynatabilirsiniz.

Kızartma yaparken kokuyu önlemek için ayrıca, yağın içine bir sap maydanoz da atabilirsiniz.

Balık kızartırken mutfağınızın kötü kokmasını önlemek için kızartma yağına limon sıkın. Kızartma yağını daha sonra da kullanabiliriz.

Kereviz pişirirken çıkan kokusunu gidermek için, içine az miktar lahana turşusu ekleyin. Kerevizin kokusu kalmayacaktır.

Lahana pişerken çıkan kötü kokuyu engellemek için, tencereye biraz ekmek içi koyabilirsiniz. Ekmek parçaları yemeğin içine karışmasın diyorsanız, küçük bir bez torbayla tencereye bırakıp, yemek piştikten sonra torbayı alabilirsiniz.

Ocakta kaynayan sütün kokusunu gidermek için tencerenin üzerine bir ıslak bez serin. Aralıklarla bezi durulayıp tekrar serin..

Buzdolabındaki yiyecek kokularının birbirine karışmaması için, bir bardak sütü ağzı açık şekilde dolabınıza koyun. Bardaktaki süt tüm kokuları emer. 1-2 gün sonra sütü dökebilirsiniz.

Ekmek kesme tahtanızın üstü zamanla kötü kokar. Bu kokuyu yok etmek için, limonu kesip tahtanızı limon ile ovalamanız yeterli.

Çaydanlıklar kullanılmadıkça kötü kokmaya başlar.Çaydanlık içine bir kesme şeker koyup kokuyu giderebilirsiniz.

Ayrıca genel kokular için, bir bardak sirke, bir tutam karbonat veya biraz kahveyi mutfağınızda bir köşede bekletirseniz kokuları çekecektir.

Mutfaktaki yanık kokuları uzun süre kaybolmaz. Bundan bir an önce kurtulmanın yolu, ateşe birkaç damla sirke dökmektir.

Lavabo deliklerinden gelen kötü kokuları önlemek için, günde bir defa gece yatarken 1 fincan kadar çamaşır suyu akıtın ve sabaha kadar böyle beklesin. Çünkü en iyi mikrop kırıcı olarak kullandığımız çamaşır suyu, deliklerde oluşan bakterileri çok çabuk öldürürken, kötü kokuları da engeller...

Bir de içtiğiniz Türk kahvesinin telvesini lavabonuzun ağzına bir miktar koyarak üzerine kaynar su dökmeyi deneyin. Böylece pahalı kimyasal ilaçlarda kendinize ve çevreye zarar vermemiş olursunuz.

Ellerdeki soğan sarmısak kokusunu gidermek için metal sabunlar(!) satılıyor. İnanır mısınız, parası bol nicesi gidip bunları alıyor. Oysa bir çelik kaşık aynı işi görebilir. Tezgaha gelmeyin..