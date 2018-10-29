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Mutfakta temizlik nasıl yapılmalı?

Mutfağınız ister kaplama, ister gerçek ahşap malzemeden olsun, keskin sıvı temizleyici ve köpüklü temizlik deterjanları gibi malzemeler kullanmamalısınız.

29 Ekim 2018 Pazartesi 21:05
Mutfakta temizlik nasıl yapılmalı?


Parlatıcı, balmumu ve solvent içeren maddeler de mutfak sistemlerinin yüzeyleri için uygun değildir. Yararlarından çok zararları vardır.

Buharlı temizleyicilerden de sakının.

Yüzeyleri çok ıslak silmeyin.

Pişirme işlemi öncesinde ve sonrasında oluşan buhar sebebiyle yüzeylerin sürekli nemli kalmasını önleyin. Bütün yüzeyleri kuru tutun.

Dolaplar, raf ve çekmecelerin temizlenmesi işlemini, ev temizliğinde kullanılan sıvı temizleme malzemesine hafifçe batırılmış bir bez ile gerçekleştirin. Aslında bu iş için arapsabunu hem en ucuzu, hem sağlıklısı hem de en temizleyici olanıdır. Ellerinize de zarar vermez.

Mutfak ahşaplarının temizlenmesinden sonra yüzeyleri daima yumuşak bir bez ile kurulayın.

Temizleme işleminde çok ıslak bez kullandığınızda yarıklar içine su girebilir ve bu su mobilyalarınızın şişmesine sebep olur.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 21:05
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