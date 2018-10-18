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Mutfakta işinize yarayacak tüyolar

İşte size bir çırpıda 13 mutfak işe yarar mutfak tüyosu...

18 Ekim 2018 Perşembe 21:05
Mutfakta işinize yarayacak tüyolar


1- Kullanmaktan vazgeçemediğiniz bakır tencere ve kaplarınızı parlatmak için üzüm sirkesinden faydalanabilirsiniz. Temiz bir bezi sirkeyle hafifçe ıslatın. Bakır kabınızı sirkeli bezle ovun.

2- Akşam işten geldiğinizde kolayca nohut, fasulye gibi bakliyat yemekleri yapmak için boş zamanınızda haşlayıp buzdolabı poşetlerine kullanacağınız kadar pay edin. Derin dondurucuda saklayın. Yemek yapacağınız zaman çıkarıp çözülmesini beklemeden kullanın.

3- Bakliyat ve pirinçlerin oluşan böcek ve güveleri engellemek için mutlaka ağzı kapalı cam kavanozlarda saklayın. Kavanozların içine birkaç diş kabuğu soyulmamış sarmısak atın.

4- Kurufasulye pişirmek için bir gece önceden suda bekletmek gerekir. Eğer bir suda bekletmeyi unuttuysanız aşağıdaki pratik bir yöntemle fasulyelerinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz.

5- Kurufasulyeyi tencereye alıp üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. Yüksek ateşte kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha ocakta tutun.

Tencereyi ocaktan indirip fasulyeleri tencerenin içinde suyunu süzmeden 1 saat bekletin. Böylece fasulyeleriniz yumuşacık olacaktır.

Bu yöntemi nohut, kuru bakla gibi diğer bakliyatlar için de uygulayabilirsiniz.

6- Balın şekerlenmesini önlemek ve lezzetini korumak için karanlık ve serin bir yerde saklayın. Kavanozun ağzını sıkıca kapattığınızdan emin olun.

7- Bal şekerlendiyse içi su dolu bir tencerede 2-3 dakika kaynatın. Soğuttuktan sonra kullanıma hazır gelecek ve şekerlenme sorunu ortadan kalkacaktır.

8- Balık seçerken en tazesini almak için gözlerinin parlak, solungaçlarının pembe ya da kırmızı olmasına dikkat edin.

9- Balık kızartırken evinizde oluşacak kötü kokuyu engellemek için kızartma tavasına bir dal defne yaprağı ekleyin.

10- Balıkların pullarını kolayca temizlemek için sıcak suyun içerisinde 1-2 dakika bekletmeniz yeterlidir.

11- Kurabiye ve bisküvilerinizin taze kalması için ağzı kapalı teneke kutuda saklayın ve içine bir miktar pirinç ekleyin. Bayatlama sorunu ortadan kalkacaktır.

12- Bayatlayan kurabiyelerinizi fırın tepsisine yerleştirip üzerine yağlı kağıt serin. Fırında 1-2 dakika ısıtın. Hemen tazelik kazandıklarını göreceksiniz.

13- Mutfak dolaplarında dolaşan böcek ve karıncaları yok etmek için dolap içlerine terebentin sürün. Terebentini aktarlardan kolayca temin edebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 21:05
  1. pratik bilgi
  2. püf nokta
  3. mutfak

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