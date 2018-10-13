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Mutfakta geçirdiğiniz zamanla ilgili ilginç araştırma

Yaşam alanlarımızın en önemli mekanlarından biri olan mutfak, özellikle kadınların ev içerisinde zamanının büyük bir kısmını geçirdiği yer olarak ön plana çıkıyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:54
Mutfakta geçirdiğiniz zamanla ilgili ilginç araştırma

Kimileri için mutfakta geçirilen zaman, rahatlama ve stres atma anlamı taşırken, kimileri için ise rutin bir zorunluluk olarak görülüyor. Yapılan araştırmalar, mutfakta geçirilen vakitle ilgili oldukça ilginç sonuçlar veriyor.

TÜRKİYE ARAŞTIRMADA ÜST SIRADA YERİNİ ALDI

Yapılan araştırmalarda, Amerikalı kadınların ömürlerinin ortalama 3 yılını, Türk kadınlarının ise 6 yılını mutfakta geçirdiği tespit edildi. Araştırmaya göre; Türkiye’de kadınların günde ortalama 1 saatlerinin mutfakta geçtiği, bu zamanın 1 ayda 30 saat, 1 yılda 365 saate tekabül ettiği ifade edildi. Ortalama yaşam yılının 75 olarak hesaplandığı bu araştırmaya göre Türk kadını, ömrünün yaklaşık olarak 6 yılını mutfakta geçirerek, araştırmada üst sıralarda yer aldı.

"TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ ÇOK ZENGİN"

Coante Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi Nazlı Bahçeyaka konuyla ilgili şunları aktardı: "Araştırma sonucunda Türk kadınlarının, Amerikalı kadınların geçirdiği zamanın 2 katını mutfakta geçirmeleri çok doğal. Türk mutfak kültürü çok köklü ve zengin lezzetlere sahiptir. Yemeğe verilen önem ve özen, fast food beslenme tarzının aksine hazırlık sürecinde oldukça zaman alıyor."

MUTFAK HİJYENİK VE KOLAY KULLANIMLI OLMALI

Kadınlar için bir nevi stres atma mekanı olan mutfakların hem hijyenik, hem kolay kullanımlı olması gerektiğinin önemini vurgulayan Bahçeyaka, “ Mutfaktaki kullanım kolaylığı, hijyen durumu ayrılan zamanın keyifli geçmesinde etkin rol oynuyor. Kuvars doğal taşının pozitif enerji etkisi zaten herkes tarafından biliniyor." şekinde konuştu.

Tezgahın, kuvars granüllü ve boşluksuz yapıda olması bakteri ve mikroorganizma oluşumunu engelliyor. Kuvars, leke tutmaz ve çizilme direnci yüksekliği özellikleriyle de biliniyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 16:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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