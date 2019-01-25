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Mutfakla ilgili bu bilgiler işinizi kolaylaştıracak | Mutfakta pratik bilgiler

Ünlü şeflerin mutfak sırları! Çay saatlerinde misafirlerinize hazırladığınız nefis lezzetlerin sırlarını sizlerle paylaşıyoruz. Ufak dokunuşlarla acemileri bile yolda bırakmayacak püf noktaları geliyor.

25 Ocak 2019 Cuma 21:24
Mutfakla ilgili bu bilgiler işinizi kolaylaştıracak | Mutfakta pratik bilgiler

Ünlü şeflerin mutfak sırları! Çay saatlerinde misafirlerinize hazırladığınız nefis lezzetlerin sırlarını sizlerle paylaşıyoruz. Ufak dokunuşlarla acemileri bile yolda bırakmayacak püf noktaları geliyor. 

Kurabiyeleri fırına vermeden önce mutlaka buzdolabında bekletin

Tabii eğer kurabiyeleriniz pişerken dağılmasın, yanmasın istiyorsanız. Bu yüzden hazırladığınız kurabiye hamurunu en az yarım saat buzdolabında soğutmalısınız.

Eritilmiş tereyağ ile yumuşamış tereyağ aynı şey değil, unutmayın

Buzdolabından çıkardığınız sertleşmiş tereyağını diğer malzemelerle karıştırmak zor olduğundan tüm tariflerde onu yumuşatıp kullanmanızı isterler. Ancak tarifte eritilmiş yağdan özellikle bahsedilmiyorsa sadece onu oda sıcaklığında bekletmekle yetinin. İkisinin vereceği tat çok farklı çünkü.

Tarife başlamadan önce tüm malzemeleri hazır edip tezgaha dizin

Mutfak okullarında, aşçılık kurslarında ilk öğretilen şeylerden biri bu. Tarife bakıp "Bu evde var" diyip başladığınız tariflerin yanılmanızla birlikte yarım kalması, yeteri ölçüde olmadığı için yeniden markete gitmenizin gerekmesini ya da tam tarife ekleme sırası geldiğinde buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığında ısınması için ekstradan zaman kaybetmek istemiyorsanız tabii.

Kurabiye yaparken mutlaka tepsiye yağlı kağıt serin

Kurabiyelerinizin şeklinin bozulmadan, dağılmadan fırından çıkması ve yanıp tepsiye yapışmamaları için kesin çözüm yağlı kağıt kullanmak.

Daha kolay hamur açmak için içi soğuk su dolu cam şişe kullanın

Hamuru istediğiniz kıvamda ve incelikte açmak yeni başlayanlar için biraz zorlu bir süreç. Bu noktada işinizi kolaylaştırmak için merdaneyi bir kenara bırakın ve içi buz gibi soğuk suyla dolu bir şişe yardımıyla hamurunuzu açın.

Kekin daha fazla kabarması için birkaç damla limon veya kabuğunun rendesi ekleyin

Limonun asitli yapısı kabartma tozunu harekete geçirecek ve kekinizin daha fazla kabarmasını sağlayacak.

Pişen keki kalıbından çıkarmakta zorlanıyorsanız altına nemli bez serin

Pişirdiğiniz keki kalıptan çıkarmakta zorlanıyorsanız ve parçalanmasını istemiyorsanız kalıbın altına nemli bez sererek dinlenmeye bırakın. Sonrasında kalıptan dağılmadan ve kolaylıkla çıktığını göreceksiniz.

Pasta yaparken meyve şekerlemelerinin dibe çökmemesi için mısır unu kullanın

Hazırladığınız hamura ekleyeceğiniz bir miktar mısır unu meyve parçalarının ev yapımı pastaların dibinde toplanmasını engeller.

Daha lezzetli börekler için buzdolabında birkaç saat bekletip pişirin

Böylelikle böreğiniz hem daha lezzetli olacak hem de daha kıvamlı bir şekilde pişirecektir. Hatta bir gün önceden dolapta bekletip ertesi gün fırına vermek en mükemmel sonucu almanızı sağlar.

Erimiş çikolata kullanacaksınız içine tereyağı eklemeyi unutmayın

Tereyağı onun daha yumuşak olmasını sağlayacaktır.

Meyveli pastalarda çiğ tadı önlemek için meyvelere toz şeker serpin

Bu durum taze meyve kullandığınız ev yapımı pastalar için geçerli. Eğer meyveler ağza çiğ çiğ gelsin istemiyorsanız meyveleri önce toz şekere bulayın ve öyle kullanın.

 

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 21:24
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