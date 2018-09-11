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Mutfak tezgahındaki sarı lekeler için yapmanız gerekenler!

Tezgahta meydana gelen sarı lekelerden kurtulmak için neler yapmak gerekir?

11 Eylül 2018 Salı 17:18
Mutfak tezgahındaki sarı lekeler için yapmanız gerekenler!

1. LİMON VE TUZ:

Tezgahınızda meydana gelen sarı lekelerin üzerine tuzu döküp limonu da ekleyerek ovalayın. Sarı lekelerin çıktığını göreceksiniz. Limonu tezgahınızda uzun süreli bekletmemelisiniz. Limonun içindeki asitler tezgahınıza zarar verebilir.

2. MEYVE SUYU:

Tezgahtaki lekelerden kurtulmanın bir diğer yöntemi de meyve suyu kullanmaktır. Her ne kadar kulağa farklı gelse de meyve suları sarı leklerin çıkmasına yardımcı olacaktır. Marketten alacağınız bir kutu meyve suyunu tezgahınıza döküp tezgahınızı silin. Tezgahınız üzerindeki sarı lekelerin çıktığını göreceksiniz. Meyve suyunun içindeki kimyasal maddeler bu lekeleri çıkarmada etkilidir.

3. KARBONAT:

Karbonatı temizlikte de çok fazla kullanırız. Çoğu krem türü temizlik ürünümden daha etkilidir. Mutfak tezgahında oluşan sarı lekeleri çıkarmak için de karbonatın içine biraz sirke biraz da limon sıkıp tezgah silinir. Böylece hem sarı lekelerden kurtuluruz hem de mikroplardan. Çelik ya da alüminyum lavabonuz varsa onları temizlemek için de bunu kullanabilirsiniz.

4. SİRKE VE LİMON:

Mutfak tezgahını temizleme de diğer bir yöntem de sirke ve limondur. Tezgahtaki sarı lekelere biraz sirke ve limon döküp sünger ya da bez ile sildiğinizde lekelerin çıktığını göreceksiniz. Bu karışım kimyasal içermediği için gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 17:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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