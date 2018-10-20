Mutfak için bir tutam pratik bilgi

● Parlaklığını kaybeden çelik tencereleri ısıtılmış sirke ile ovulup sonra iyice durulanır ve bir bez parçası ile parlatırsanız tencereniz pırıl pırıl olur.

● Ekmeğin küflenmemesi için ekmek kutusuna biraz tuz koyun.

● Tatlı - tuzlu fark etmez pastaların daha gevrek olması için hamurun içerisine bir çay kaşığı tuz atın.

● Bir kumaşı benzin ya da başka bir leke çıkarıcı ile silmeden önce oldukça tuzlu bir su ile silerseniz leke çıkarıcı iz bırakmaz.

● Uzunca bir süre kullanılmayan eski çaydanlıkların kötü kokusunu gidermek için içine bir parça kesme şeker koymalısınız. Doğrusu artık kesme yani rafine şeker sadece bu işe yarar. Yoksa sağlığınızın önde gelen düşmanıdır, unutmamalısınız!

● Ağız kokusu için kahve çekirdeği çiğneyebilirsiniz.

● Cam tencerede yemek pişirirken kapağın buharlaşmaması için iç yüzeyi limon kabuğu ile silmelisiniz.

● Teflon tavanızda oluşan lekeleri temizlemek için bir bardak suya iki çorba kaşığı karbonat ve yarım su bardağı sirke karıştırın. Bunu tavanızın içine dökün 10 dakika kaynatın.

● Eğer örtünüze meyve suyu dökülürse hemen tuz serpin ilk yıkamada çıkacaktır.

● Kaliteli ve katkısız çay kullanmak lazım, kaçak çay tabir edilen çaylarda katkı maddesi var ve uygun şartlarda saklanmadığı için "Aflatoksin" maddesi içerebiliyor. Kaliteli bir çay seçmek, bergamot aromalı çaylardan biraz eklemek, çayı demledikten sonra demliğe 2-3 tane karanfil atmak lezzetli ve özel çaylar demlemenizi sağlar. Karanfil miktarı fazla olursa ve uzun süre beklerse çayı acılaştırır.